Consórcio Fla-Flu lamenta vandalismo no Maracanã após derrota do Vasco

Torcida do Vasco vandalizou o Maracanã após a eliminação na semifinal da Sul-Americana - (crédito: Foto: Reprodução)

O Maracanã sofreu com vandalismo após a eliminação do Vasco na Sul-Americana. Após a derrota dos vascaínos para o Boca Juniors por 3 x 1, nessa terça-feira (20/10), pela semifinal, torcedores danificaram estruturas do estádio. Dessa forma, a gestão identificou centenas de cadeiras e outros equipamentos quebrados. Em nota oficial, portanto, o Consórcio Fla-Flu lamentou o ocorrido.

"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama e Boca Juniors, realizada no Maracanã, pela semifinal da Copa Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio", disse o Consórcio em nota oficial.

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Após o apito final que decretou a eliminação do Vasco na Sul-Americana, torcedores quebraram centenas cadeiras e vandalizaram outras estruturas. Entre os danos, estão bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. Desde a madrugada, a gestão do estádio realizou uma vistoria para calcular o prejuízo. Não há, contudo, um valor total do prejuízo.

A responsabilidade financeira por vandalismo, contudo, é do locatário do estádio. Neste caso, portanto, o Vasco. Embora os danos sejam comuns em partidas de grande porte, o estrago desta vez ultrapassou o habitual. Apesar do prejuízo, o Consórcio crê que o estádio ficará em condições para receber os torcedores do Flamengo contra o Estudiantes, na quinta-feira (22).

Veja a nota oficial do Consórcio Fla-Flu sobre o vandalismo no Maracanã:

"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio.

A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo financeiro.

Desde a constatação dos danos, a Fla-Flu Serviços mobilizou uma força-tarefa e vem trabalhando intensamente para realizar os reparos necessários no menor prazo possível. O objetivo é garantir que o estádio esteja em plenas condições para receber o público na partida de amanhã (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), válida pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026."