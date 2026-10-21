Polícia inclui lesão corporal em caso de disparo que atingiu Fred Bruno

O caso do disparo que envolveu Fred Bruno, da TV Globo, teve um novo capítulo. Afinal, a Polícia Civil de São Paulo incluiu o crime de lesão corporal no boletim de ocorrência que apura o caso. Na ocasião, o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) disparou um tiro em uma casa noturna de Itaim Bibi, Zona Sul da capital, que atingiu, de raspão, o pé do apresentador.

Dessa forma, a corporação atualizou o documento na tarde desta terça-feira (20/10). Isso porque a advogada do apresentador levou uma procuração e uma petição sobre o ocorrido.

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Neste documento, a Polícia Civil pediu a submissão de Fred Bruno a um exame no Instituto Médico Legal (IML), com o intuito de averiguar as lesões sofridas. A informação é do portal "g1".

Vale lembrar que no primeiro registro, constava apenas o disparo de arma de fogo. No entanto, a inclusão do crime de lesão corporal não configura que o parlamentar será indiciado.

Entenda o caso

Segundo a denúncia, Marcelo Aguiar (PL) teria importunado mulheres, o que acarretou em uma confusão. O deputado, então, sacou uma pistola e atirou em direção ao chão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), porém, classificou o tiro como acidental.

Contudo, o tiro passou perto de assessores ligados ao Podemos, assim como de uma mulher e de Fred Bruno. Durante a abordagem policial, Aguiar estava em estado de exaltação e precisou ser algemado.

Em seguida, os policiais levaram o parlamentar, que tem porte de arma federal, ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde prestou esclarecimentos. A corporação, então, apreendeu a pistola para a realização de uma perícia.

A assessoria do deputado afirmou que o parlamentar estava sob efeito de medicamentos fortes. A discussão, de acordo com a nota, ocorreu por causa de uma reação adversa a esses remédios. A equipe de comunicação também negou a prisão de Marcelo, que foi liberado na mesma noite.

Fred Bruno se manifestou

No dia seguinte, o apresentador, em declaração ao SPTV, explicou que ouviu o tiro e sentiu um forte impacto no pé, assim como uma queimação. Além disso, completou ao dizer que não participou da discussão e que irá tomar medidas necessárias sobre o fato. O disparo atingiu o influenciador de raspão, mas ele afirmou estar bem.

"Está tudo bem sobre o ocorrido no bar ontem à noite. Eu estava, sim, presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido. Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé, que começou a latejar, começou a queimar. Eu não entendi o que tinha acontecido. Porém, foi algo muito sério, poderia ter acontecido algo muito pior com qualquer outra pessoa", afirmou.