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Polícia inclui lesão corporal em caso de disparo que atingiu Fred Bruno

Mudança no registro configura apresentador como vítima no tiro dado pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) em uma casa noturna

Bala atingiu de raspão o pé do apresentador Fred Bruno - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)
Bala atingiu de raspão o pé do apresentador Fred Bruno - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O caso do disparo que envolveu Fred Bruno, da TV Globo, teve um novo capítulo. Afinal, a Polícia Civil de São Paulo incluiu o crime de lesão corporal no boletim de ocorrência que apura o caso. Na ocasião, o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) disparou um tiro em uma casa noturna de Itaim Bibi, Zona Sul da capital, que atingiu, de raspão, o pé do apresentador.

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Dessa forma, a corporação atualizou o documento na tarde desta terça-feira (20/10). Isso porque a advogada do apresentador levou uma procuração e uma petição sobre o ocorrido.

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Neste documento, a Polícia Civil pediu a submissão de Fred Bruno a um exame no Instituto Médico Legal (IML), com o intuito de averiguar as lesões sofridas. A informação é do portal "g1".

Vale lembrar que no primeiro registro, constava apenas o disparo de arma de fogo. No entanto, a inclusão do crime de lesão corporal não configura que o parlamentar será indiciado.

Entenda o caso

Segundo a denúncia, Marcelo Aguiar (PL) teria importunado mulheres, o que acarretou em uma confusão. O deputado, então, sacou uma pistola e atirou em direção ao chão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), porém, classificou o tiro como acidental.

Contudo, o tiro passou perto de assessores ligados ao Podemos, assim como de uma mulher e de Fred Bruno. Durante a abordagem policial, Aguiar estava em estado de exaltação e precisou ser algemado.

Em seguida, os policiais levaram o parlamentar, que tem porte de arma federal, ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde prestou esclarecimentos. A corporação, então, apreendeu a pistola para a realização de uma perícia.

A assessoria do deputado afirmou que o parlamentar estava sob efeito de medicamentos fortes. A discussão, de acordo com a nota, ocorreu por causa de uma reação adversa a esses remédios. A equipe de comunicação também negou a prisão de Marcelo, que foi liberado na mesma noite.

Fred Bruno se manifestou

No dia seguinte, o apresentador, em declaração ao SPTV, explicou que ouviu o tiro e sentiu um forte impacto no pé, assim como uma queimação. Além disso, completou ao dizer que não participou da discussão e que irá tomar medidas necessárias sobre o fato. O disparo atingiu o influenciador de raspão, mas ele afirmou estar bem.

"Está tudo bem sobre o ocorrido no bar ontem à noite. Eu estava, sim, presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido. Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé, que começou a latejar, começou a queimar. Eu não entendi o que tinha acontecido. Porém, foi algo muito sério, poderia ter acontecido algo muito pior com qualquer outra pessoa", afirmou.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 21/10/2026 14:56
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