Segundinha: jogos decisivos para o acesso serão neste sábado (24/10)

Taguatinga tem a vantagem do empate contra o Legião e entra em campo com a classificação momentânea para a elite do torneio distrital - (crédito: Luã Tomasson/@fotosdolua)

Neste sábado (24/10), o Campeonato Candango finalmente saberá as duas equipes que farão parte da elite do distrital na temporada 2027. A segunda divisão do torneio chega aos jogos da volta das semifinais, e os dois times classificados à decisão serão promovidos à Série A do próximo ano. Às 10h, no Serejão, o Taguatinga possui a vantagem do empate diante do Legião e está mais perto da vaga. No outro lado da chave, o Canaã está com as mãos no objetivo. O Vento Forte conseguiu vencer o Planaltina por 1 x 0 no jogo de ida e pode perder pelo mesmo placar. As equipes se enfrentam novamente no Dirceuzão, às 15h.

No duelo de ida, Taguatinga e Legião empataram por 0 x 0, no Estádio Bezerrão. Pelo fato de a Águia ter feito melhor campanha na primeira fase, tem o benefício de se classificar mesmo com o placar igualado no agregado. Assim, qualquer nova igualdade basta para devolver o TEC à elite do Candangão após três temporadas.

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No entanto, o Legião fez boa reta final na primeira fase e precisa de uma vitória simples para jogar água no chopp do torcedor do Taguatinga em pleno Serejão. Inclusive, as equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase e também empataram por 1 x 1, no Bezerrão. O time laranja caiu da elite local em 2025 e tenta o retorno imediato.

O Canaã conseguiu a melhor campanha da primeira fase da Segundinha do Candangão. Empatou em praticamente todos os critérios de desempate com o Taguatinga, mas, por causa da vantagem de 11 x 10 nos gols pró, ficou com o primeiro lugar.

Na primeira fase do torneio, o Canaã teve dificuldades para engrenar. A primeira vitória veio apenas na quarta rodada justamente diante do Planaltina, também por 1 x 0. Mas, a equipe colocou o trem nos trilhos e terminou com a melhor campanha. Se concretizar o objetivo de acesso, garantirá a participação inédita na primeira divisão do Candangão.

Por outro lado, o Galo do Planalto oscilou bastante na primeira fase. Chegou a ocupar a vice-liderança, mas no fim, ficou com última vaga dentre os times no G-4 e por pouco não foi ultrapassado pelo Luziânia na rodada derradeira. Para subir, o Planaltina precisa, obrigatoriamente, ganhar por dois ou mais gols de diferença. O PEC jogou a elite do Distrito Federal pela última vez em 2024.

Agenda

Semifinais Candangão Série B - jogos da volta

Sábado (24/10)

10h Taguatinga x Legião - Estádio Serejão - Ida: 0 x 0

15h Canaã x Planaltina - Estádio Dirceuzão - Ida: 1 x 0

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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