Legião encerra preparação para decisão contra o Taguatinga

Legião fecha semana de trabalho intenso para decisão diante do Taguatinga, no próximo sábado (24/10) - (crédito: Felipe Farias )

O Legião finalizou sua preparação para o compromisso mais importante da temporada. A equipe enfrenta o Taguatinga na partida de volta da semifinal do Candangão Série B neste sábado (24) no Estádio Serejão, às 10h, em confronto decisivo que vale vaga na final e o acesso à primeira divisão do Campeonato Candango de 2027.

Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, a equipe mandante do confronto, o Taguatinga, tem a vantagem do empate, em função da melhor classificação na primeira fase da competição.

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Às vésperas da decisão, o elenco do Legião encerrou os trabalhos com foco na execução dos comportamentos treinados ao longo da semana. A comissão técnica espera uma partida marcada pela disputa tática, pelo controle da posse de bola e pela eficiência nos dois lados do campo.

O treinador Diego projetou um confronto de alto nível de competitividade e ressaltou a necessidade de a equipe colocar em prática os conceitos trabalhados durante a preparação. Para o comandante, a partida poderá apresentar diferentes cenários, exigindo capacidade de adaptação e atenção durante todo o jogo.

“Expectativa de fazer um bom jogo, executar aquilo que a gente vem fazendo na semana, colocar os nossos comportamentos dentro da partida, sabendo que vão existir vários jogos dentro do mesmo jogo. Vai ser um jogo disputado, um jogo de detalhes, um jogo governado, um jogo de muita posse também. Acredito que quem for mais efetivo, tanto defensivamente quanto na questão ofensiva, vai sair vitorioso”, afirmou o treinador.

Além da análise tática, Diego destacou a trajetória construída desde o início da competição, e a importância de alcançar o objetivo estabelecido pelo grupo. O técnico demonstrou confiança na capacidade de competitividade dos atletas e acredita que a equipe está preparada para a decisão.

“Acabei de falar isso com os atletas: a gente chegou no dia 2 de julho, quanta coisa aconteceu. A gente sabe que, no futebol, tudo dura um pouco mais, e chegamos aqui com esse pensamento, com esse objetivo, e conseguimos alcançar esse objetivo de fazer esse jogo do acesso. Tenho certeza de que a gente vai competir muito, vai duelar muito. Acredito que os atletas hoje entendem aquilo que a gente tem de ideia e acredito que nós vamos sair vitoriosos”, declarou Diego.

Camisa 10 do Leão, Luigi também destacou a importância do aspecto mental para um confronto que pode definir o futuro do clube na competição. O jogador reconheceu a qualidade do adversário e apontou a concentração como um dos fatores fundamentais para que a equipe consiga executar o planejamento estabelecido pela comissão técnica.

“Acho que, nesses momentos, a cabeça tem que estar melhor do que nunca. É um momento decisivo, que a gente sempre trabalha para estar nesses momentos. Acho que será uma partida pegada, as duas equipes têm qualidade, é um jogo de detalhe. A gente tem que entrar concentrado, focado e fazer o que a gente sabe, o que a gente vem treinando com o professor”, afirmou o camisa dez.

Questionado sobre a preparação do grupo para a partida, Luigi demonstrou confiança e ressaltou a disposição dos jogadores para buscar o objetivo: “Estamos preparados, sim. Preparados, confiantes e todo mundo com vontade, foco no objetivo e, se Deus quiser, estaremos na final”, finalizou.