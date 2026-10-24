O football manager da vida real: craques investem na compra de times

O croata Luka Modric, meia do Milan, é coproprietário do Swansea, clube galês vice-líder da Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês - (crédito: Reprodução/Facebook)

Comprar um clube de futebol deixou de ser um sonho distante para uma geração de craques. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Gerard Piqué, Luka Modric, Vinicius Junior e Alexandre Pato levaram fama, patrimônio e experiência de dentro das quatro linhas para a sala de reuniões. Em vez de começar pelas potências do mercado, muitos encontraram nas equipes de menor porte uma porta de entrada para uma nova carreira: a de dono, sócio ou investidor.

O movimento ganhou força em 2026. Messi adquiriu o Cornellà, da quinta divisão espanhola, e avançou sobre o Eldense, da segunda divisão. A operação mais recente ainda depende de autorização regulatória. Cristiano Ronaldo comprou 25% do Almería. Na Inglaterra, um consórcio do qual Alexandre Pato faz parte concluiu a aquisição de 70% da empresa controladora do Northampton Town, da quarta divisão. No Brasil, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos integram o grupo que negocia o controle da SAF da Inter de Limeira. Felipe Melo também passou a colaborar no futebol fora das quatro linhas.

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Os negócios apresentam características distintas, mas compartilham uma lógica: clubes menores podem oferecer espaço para reorganização administrativa, crescimento esportivo, formação de atletas e valorização comercial. O patrimônio acumulado nos gramados abre a porta. A experiência adquirida no futebol ajuda a definir o caminho. A imagem construída diante das torcidas amplia o potencial de negócio.

Messi representa um dos exemplos mais recentes. O argentino tornou-se proprietário do Cornellà em abril. Em outubro, o Eldense anunciou oficialmente a aquisição pelo craque. A operação, porém, ainda depende da autorização prevista na legislação esportiva espanhola. Os dois projetos permitem ao argentino ampliar a presença no futebol fora das quatro linhas, com possibilidades de desenvolvimento esportivo e formação de jovens.

Cristiano Ronaldo escolheu o Almería, também da Espanha, para diversificar os investimentos. O português adquiriu 25% do clube por meio da CR7 Sports Investments. A participação não confere ao jogador, eleito cinco vezes o melhor do mundo pela Fifa, o controle majoritário, mas o aproxima das decisões estratégicas de uma equipe com ambições de voltar à elite.

Lionel Messi assinou contrato como sócio do Cornellá, time da Catalunha bancado pelo astro (foto: Reprodução/Instagram)

"Há muito tempo, minha ambição é contribuir para o futebol além dos gramados", declarou Ronaldo ao anunciar o investimento. A frase sintetiza uma mudança de perspectiva: o jogador deixa de ser apenas um profissional remunerado pelo clube e passa a participar dos riscos e das possibilidades de valorização do negócio.

Vinicius Junior também integra essa nova geração de investidores. O atacante do Real Madrid faz parte do grupo que assumiu o Alverca, de Portugal. A participação individual é minoritária, mas o alcance internacional da imagem do brasileiro ajuda a ampliar a visibilidade do clube, que retornou à primeira divisão portuguesa em 2025.

Mbappé tornou-se acionista majoritário do Caen, da França, em 2024, por meio do fundo Coalition Capital. Gerard Piqué seguiu caminho semelhante com o FC Andorra, da Espanha, no qual é o principal acionista. Os dois casos mostram como atletas podem transformar recursos e conhecimento acumulados durante a carreira em projetos empresariais próprios.

Cristiano Ronaldo é um dos acionistas do Almería, líder da segunda divisão do Espanhol (foto: Reprodução/Instagram)

Parceiro de Mbappé na conquista da Copa de 2018 na Rússia, o volante N'Golo Kanté foi um dos precursores dessa tendência recente. Em junho de 2023, o francês comprou o Royal Excelsior Virton, da terceira divisão belga, e assumiu o controle do clube. O projeto prevê fortalecer a estrutura administrativa, estabilizar a equipe e recuperar a tradição de formação de jovens atletas. A iniciativa tem um componente local: consolidar a ligação do Virton com a comunidade e a região onde está sediado.

Luka Modric escolheu uma participação minoritária no Swansea City, do País de Gales. O time disputa a segunda divisão inglesa. Ao anunciar sua entrada no grupo de investidores, o croata destacou a identidade do clube e a força da torcida. "Acredito que posso oferecer minha experiência ao clube", afirmou. O objetivo declarado é contribuir para o crescimento esportivo e institucional da equipe.

"Nos últimos anos, o futebol passou a despertar o interesse de investidores dos mais diferentes perfis, e é natural que atletas e ex-atletas façam parte desse movimento. Eles conhecem o mercado, entendem o potencial que muitos clubes têm e enxergam oportunidades que vão além do aspecto esportivo. A presença de nomes conhecidos pode ajudar a dar visibilidade ao projeto, mas isso, sozinho, não garante resultado. O que faz diferença é ter uma gestão profissional, planejamento, capacidade de investimento e uma estratégia clara para desenvolver o clube no longo prazo. Quem entra pensando apenas na exposição dificilmente terá sucesso" Adalberto Baptista, presidente do conselho de administração do Botafogo-SP

Alexandre Pato também mudou de lado no balcão. Aposentado dos gramados, o brasileiro integra a Sports Alpha Capital. O consórcio concluiu a compra de 70% da empresa controladora do Northampton Town, da quarta divisão inglesa. Ele deverá integrar o conselho de administração como diretor. Ao anunciar a aquisição, Pato celebrou o desafio: "Um momento verdadeiramente único, que marca um capítulo histórico para o futebol. Couro novo. A mesma alma", disse.

Os novos copresidentes do Northampton, João Xavier e Tim Chamberlain, estabeleceram uma condição para o projeto: "Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para o povo de Northampton e Northamptonshire". A mensagem ressalta que a compra representa o início de um trabalho que exige planejamento financeiro e respeito à comunidade.

Vinicius Junior, do Real Madrid, é um dos proprietários do FC Alverca no futebol português (foto: Reprodução/Instagram)

No Brasil, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos avançaram na compra da SAF da Inter de Limeira. O acordo de investimento foi assinado em outubro e prevê a aquisição de 80% das ações por um grupo que também inclui o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud.

A formalização da SAF depende de documentos e procedimentos burocráticos. A proposta prevê investimentos superiores a R$ 450 milhões em 10 anos, com a meta de levar o clube à elite do futebol brasileiro em até oito temporadas. "Vamos, pouco a pouco, entrar outra vez no futebol do interior, reorganizar esses clubes", afirmou Roberto Carlos ao explicar o projeto.

Felipe Melo trocou a chuteira pela gestão do futebol. Sócio e gestor do departamento de futebol do Americano, de Campos dos Goytacazes (RJ), ele participa do projeto em parceria com o Grupo Boston City, liderado pelo empresário Renato Valentim. Em 2026, o clube conquistou a Série A2 do Campeonato Carioca ao derrotar o Resende na final e garantiu o retorno à elite estadual.

Nos Estados Unidos, David Beckham consolidou-se como coproprietário do Inter Miami. O projeto ganhou projeção internacional e se tornou uma das marcas mais reconhecidas da Major League Soccer. O inglês demonstra como a participação de um ex-jogador pode ir além da gestão esportiva, alcançando o marketing, a expansão comercial e a construção da identidade global.

O futebol, portanto, oferece aos craques uma segunda carreira para além da aposentadoria. A familiaridade com vestiários, torcidas e formação de atletas pode ajudar, mas não substitui governança, planejamento financeiro e capacidade de gestão. A reputação construída em campo abre portas. Sustentar o negócio exige competência fora dele. O craque deixou de ser apenas o ativo do clube. Agora também pode ser o proprietário.









