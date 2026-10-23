Campeã olímpica, maratonista queniana Peres Jepchirchir testa positivo para doping

A maratonista campeã olímpica e mundial, Peres Jepchirchir, foi supensa provisoriamente após ser pega no exame anti-doping por ter testado positivo para eritropoietina (EPO), uma substância proibida. A decisão foi anunciada pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), nesta sexta-feira (23/10).

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A substância em questão é proibida em decorrência da capacidade em melhorar o rendimento esportivo. Por isso é banida de esportes de resistência, justamente como a maratona, por exemplo. A Agência Mundial Antidoping estabelece, no entanto, que a atleta ainda pode solicitar análise de uma nova amostra, e apresentar recurso.

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"A AIU suspendeu provisoriamente a campeã mundial depois que uma amostra fora de competição, coletada no Quênia antes de sua recente vitória na Maratona de Sydney, apresentou um resultado analítico adverso para EPO", anunciou a entidade, via redes sociais.

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Em agosto deste ano, a maratonista foi campeã mundial após vencer a Maratona de Sydney. O tempo registrado foi de 2h18m31s. A melhor marca da carreira dela foi computada em Valência, em 2025: 2h14m43s.

Nos Jogos de Tóquio-2021, foi medalhista de ouro. Venceu ainda as maratonas de Londres (em 2024), a de Boston (2022) e a de Nova York (2021).