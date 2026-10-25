Endrick reencontra data especial no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona

O calendário reservou uma coincidência especial para Endrick. Neste domingo (25/10), quando Barcelona e Real Madrid medirem forças no Camp Nou, às 17h, o atacante brasiliense completará quatro anos do primeiro gol como profissional. Em 25 de outubro de 2022, ainda com a camisa do Palmeiras, o jovem, então com 16 anos, balançou as redes duas vezes na vitória por 3 x 1 sobre o Athletico-PR, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a mesma data pode marcar mais um momento importante na trajetória do jogador. Em busca de espaço no elenco merengue, ele vive a expectativa de participar de um dos confrontos mais aguardados do futebol mundial.

A estreia goleadora de Endrick no profissional teve um detalhe curioso. Aos 16 anos, três meses e quatro dias, ele entrou para a lista dos jogadores mais jovens a marcar entre os grandes nomes do futebol mundial, superando referências como Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Romário nesse recorte específico. Na partida disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, o primeiro gol chegou a ser atribuído a Gustavo Scarpa, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrigiu a súmula dois dias depois e reconheceu oficialmente a autoria do jovem atacante.

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Quatro temporadas depois, o cenário é bem diferente. Revelado pelo Palmeiras, Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativa e tenta ampliar a participação na equipe espanhola. O clássico contra o Barcelona representa uma oportunidade de ganhar protagonismo em um palco de enorme visibilidade, diante do principal rival dos merengues. A ausência de Vinícius Júnior, suspenso, abre espaço para mudanças no setor ofensivo e aumenta as possibilidades de o brasileiro aparecer entre os titulares, embora a escalação dependa da decisão de José Mourinho.

O reencontro com a data conecta duas etapas decisivas da carreira: a explosão como promessa no futebol brasileiro e a busca por afirmação em um dos clubes mais exigentes do planeta. Em 2022, Endrick começava a transformar o potencial em gols e a chamar a atenção do futebol europeu. Agora, no Real Madrid, procura converter a expectativa em minutos, atuações e participação efetiva nos grandes jogos.

A coincidência, por si só, não garante um domingo novamente histórico. Mas oferece ao atacante brasiliense um simbolismo especial antes de um duelo com capacidade de mobilização de torcedores de diferentes países. Quatro anos depois de inaugurar a contagem de gols como profissional, Endrick pode voltar a celebrar em 25 de outubro. Desta vez, diante do Barcelona, com a camisa do Real Madrid e sob os holofotes do El Clásico.