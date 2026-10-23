União perde nove pontos no TJD-DF e deixa quartas do Candanguinho Sub-17

O Sport Club União perdeu nove pontos no Campeonato Candango Sub-17 após julgamento realizado nesta sexta-feira (23/10) pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD-DF). Denunciado por escalação irregular do zagueiro Nelson Louzeiro, o clube também recebeu multa de R$ 2 mil e deixou a disputa das quartas de final. A decisão da Justiça Desportiva provocou mudanças na tabela, já atualizada pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), com a entrada do Planaltina Atlético Clube (PAC) na fase eliminatória.
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Por maioria de votos, a 2ª Comissão Disciplinar considerou procedente a denúncia baseada no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O processo analisou a utilização do defensor nas partidas da sexta e da sétima rodadas, após uma sequência de cartões amarelos recebidos na fase de grupos. A decisão determinou a perda dos pontos nas duas partidas nas quais o atleta foi relacionado irregularmente, independentemente dos resultados, além da retirada dos pontos conquistados pelo União na vitória da sétima rodada. A punição esportiva totalizou nove pontos.
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A condenação teve divergência entre os auditores. Fabrício Almeida votou pela perda de apenas três pontos, por entender que somente a sexta rodada deveria ser considerada partida subsequente para o cumprimento da suspensão automática. A maioria, no entanto, acompanhou o entendimento pela aplicação da perda de nove pontos. O clube foi representado no julgamento pelo advogado Pedro Cury e também terá de pagar R$ 2 mil em multa, com prazo de sete dias para quitar o valor, sob pena de nova denúncia com base no artigo 223 do CBJD.
FFDF confirma novos confrontos
Após o julgamento, a FFDF reajustou a tabela das quartas de final do Candanguinho Sub-17. O Planaltina Atlético Clube, quinto colocado do Grupo A, herdou a vaga do União e enfrentará o BNT na quarta-feira (28/10), em horário e local ainda a ser definido.
A mudança também alterou o adversário do Gama. Antes previsto para enfrentar o União, o alviverde agora terá pela frente o Galáticos, neste sábado (24/10), às 15h30, no Estádio Metropolitana. Os demais confrontos seguem mantidos: Legião e Candango abrem a rodada nesta sexta-feira (23/10), às 15h30, no Estádio Valmir Bezerra; Samambaia e Capital jogam no sábado, no mesmo horário, no Boca do Jacaré, o Serejão.
A decisão do TJD-DF muda, assim, a composição da fase eliminatória e tira o União da disputa após a classificação conquistada em campo. Com a atualização da tabela, a FFDF dá sequência à competição com o PAC entre os oito participantes das quartas de final.
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