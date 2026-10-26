Kane, Messi, Rodri... quem pode ganhar a Bola de Ouro 2026?

Rodri, Lionel Messi e Harry Kane são favoritos à Bola de Ouro devido aos desempenhos na Copa do Mundo - (crédito: Montagem sobre fotos da Fifa, Odd ANDERSEN/AFP e Thomas Coex/AFP)

No domingo, o Brasil foi às urnas escolher o presidente da República pelos próximos quatro anos. Nesta segunda-feira (26/10), é a vez de o futebol definir o representante máximo dentro dos gramados. Entre 30 candidatos, um será consagrado com a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football. A votação, a cargo de jornalistas de 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa, chega ao fim em Londres, às 17h. A DAZN transmite.

A escolha não se resume a gols ou títulos. A France Football estabelece três critérios para a Bola de Ouro: desempenho individual, com atenção ao caráter decisivo e à capacidade de impressionar; desempenho coletivo e conquistas ao longo da temporada; e classe e fair play. A combinação desses fatores ajuda a explicar por que a campanha de um jogador na Copa do Mundo pode pesar tanto quanto o desempenho pelo clube.

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Pela primeira vez, a cerimônia de gala deixa a França. A escolha da capital inglesa tem um motivo simbólico: it's coming home. Berço do futebol moderno, a Inglaterra também foi a primeira a ter um jogador laureado com a Bola de Ouro. Em 1956, na edição inaugural do prêmio, o atacante Stanley Matthews entrou para a história como o primeiro vencedor.

Matthews inspira três compatriotas: Jude Bellingham, Declan Rice e Harry Kane. O centroavante do Bayern de Munique desponta entre os candidatos com mais argumentos para conquistar o prêmio. Se o júri valorizar o equilíbrio entre desempenho individual e conquistas coletivas, Kane pode sobrar. Na temporada, foi campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, além de conduzir a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026. Também terminou como artilheiro entre as principais ligas europeias, com 36 gols em 31 partidas.

O último inglês a conquistar a Bola de Ouro foi Michael Owen, pelo Liverpool, em 2001. Desta vez, porém, é a Copa do Mundo que pode pesar na decisão dos jornalistas. Lionel Messi está na disputa pelo nono troféu de melhor jogador do planeta, impulsionado não pelo desempenho no Inter Miami, mas pela campanha da Argentina no Mundial.

Foram oito gols e quatro assistências em uma trajetória marcada por reviravoltas até a final contra a Espanha. Laureado em 2023, o argentino pode conquistar a segunda Bola de Ouro desde que deixou o futebol europeu, feito inédito na história do prêmio.

Messi lidera o histórico de indicações à Bola de Ouro entre os candidatos deste ano, com 17 aparições na lista. Kylian Mbappé vem em seguida, com nove, à frente de Harry Kane, com oito, e Erling Haaland, com seis. Sadio Mané, Lautaro Martínez e Vinicius Junior somam cinco indicações cada.

O mesmo peso dado à Copa do Mundo pode favorecer Rodri. Embora não tenha feito uma temporada brilhante pelo Manchester City, o meio-campista foi o maestro da Espanha na conquista do bicampeonato mundial, antes de se transferir para o Barcelona. Vencedor da Bola de Ouro em 2024, ele pode levantar o troféu pela segunda vez em três anos.

Segundo colocado na edição passada, Lamine Yamal também chega à disputa com números expressivos: foram 24 gols, 18 assistências e quatro títulos conquistados. A campanha no Mundial, porém, pode pesar contra o jovem espanhol, que teve a participação prejudicada por uma lesão.

O espanhol ainda concorre ao prêmio de Jovem Talento Masculino da Temporada, que já conquistou em 2024 e 2025. Se vencer novamente em 2026, será o primeiro jogador a levantar o troféu em três edições consecutivas.

Primeiro jogador negro a conquistar a Bola de Ouro desde Ronaldinho Gaúcho, em 2005, Ousmane Dembélé tenta repetir o feito e emendar dois troféus consecutivos, como Lionel Messi conseguiu em 2019 e 2021. O francês chega respaldado pelos títulos da Champions League e da Ligue 1, além dos 20 gols e 11 assistências na temporada. No Paris Saint-Germain, divide os holofotes com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, outro candidato ao prêmio máximo.

Por último, mas não menos importante, Kylian Mbappé. O astro do Real Madrid ainda persegue a primeira Bola de Ouro. Embora não tenha conduzido o clube merengue aos títulos da Champions League e de LaLiga, teve uma Copa do Mundo de destaque: terminou como artilheiro da competição e chegou a 22 gols, tornando-se o maior goleador da história dos Mundiais. A França, porém, ficou com o quarto lugar. Mbappé também terminou como goleador máximo da Champions League e de LaLiga, com 58 no total.

Indicados a melhor jogador

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (Espanha, Barcelona)

Marc Cucurella (Espanha, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (França, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colômbia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marrocos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (França, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (França, Bayern München)

Willian Pacho (Equador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (Espanha, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Espanha, Paris Saint-Germain)

William Saliba (França, Arsenal)

Ferran Torres (Espanha, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (França, Bayern München)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)