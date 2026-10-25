Após expulsão, leitura labial detalha nova ofensa de Neymar a Nestor

A discussão entre Neymar e Nestor segue repercutindo neste domingo (25), horas após o empate em 1 a 1 entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com vídeo da leitura labial divulgado, o desentendimento, que resultou na expulsão do camisa 10 do Peixe, o episódio ganhou novos desdobramentos e intensificou as reações nas redes sociais.

Publicado pelo dublador Velloso, que inclusive já esteve envolvido em polêmica com o camisa 10 santista, nas redes sociais. A leitura labial do profissional expôs falas desde o início do desentendimento dos dois, ainda na etapa inicial, e mesmo após a expulsão de Neymar. Seguindo as falas, o atacante chegou até a fazer ameaças ao adversário e manteve o confronto verbal mesmo diante das tentativas de Nestor para encerrar o assunto.

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Os primeiros atritos aconteceram ainda na etapa inicial, sobretudo após um lance próximo à linha de fundo. Nesse combate, o camisa 10 lançou a bola contra o peito de Nestor, que reagiu como se tivesse recebido o impacto no rosto. Essa atitude irritou o santista e deu início a uma sequência de insultos.

"Você é um bosta! Você é um merd*! Seu arrombado. Você é um bosta, arrombado. Você é otário, seu bosta", disse o camisa 10, seguindo o conteúdo.

Neymar x Nestor

O desentendimento prosseguiu e, pouco depois, o camisa 10 sofreu uma falta no campo de defesa do Bahia. Nesse momento, Nestor rebateu uma das ofensas que disse ter ouvido do atacante: "Eu sou merd* e ainda mereço estar no time que eu estou".

"É isso aí mesmo, eu falo o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser", respondeu o camisa 10 ao atleta do Bahia.

Esse confronto verbal se prolongou até a volta do intervalo, quando Neymar acabou expulso. Mesmo com os ânimos mais calmos, o camisa 10 voltou ao gramado com ameaças direcionadas a Nestor, seguindo ainda a leitura. "Vou te pegar. Você vai ver se eu não vou te pegar", disse.

Nestor, então, tentou amenizar a situação: "Vamos jogar, mano. Não quero aparecer". A tentativa não impactou nem tampouco encerrou o bate-boca, que ainda contou com outros xingamentos do camisa 10. Em dado momento, Neymar colocou a mão na boca, e o atleta baiano acionou o árbitro para aplicar a Lei Vini Jr.

"Você não vai fazer isso. Você quer aparecer? Você quer aparecer?", disse Neymar a Nestor. O árbitro avaliou no VAR e decidiu, então, expulsar o camisa 10, que deixou o campo revoltado contra arbitragem e o adversário: "Vem cá, filho da p***", disse.

Vídeo