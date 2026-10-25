Evanilson marca 4º gol nos últimos 5 jogos, e Bournemouth volta a vencer

Inegavelmente o atacante Evanilson vive uma fase iluminada na Inglaterra. Neste domingo (25), pela Premier League, ele fechou uma vitória maiúscula de 3 a 0 do Bournemouth sobre o Manchester United, em pleno Old Trafford. Foi, aliás, seu quarto gol nos últimos cinco jogos. Na semana passada, ele inclusive já tinha atingido seu centésimo gol na carreira.
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Rayan abriu o placar aos 38 minutos de jogo, com Tavernier ampliando aos 43?. Mas coube a Evanilson fazer o mais bonito da partida, já aos 26? do segundo tempo. O meia Lewis Cook fez longo lançamento na direita, o brasileiro chegou em velocidade antes do goleiro Lammens, já fora da área, deu o drible da vaca e, praticamente sem ângulo, acertou lindo chute.
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"Tinha acabado de fazer um gol, mas, infelizmente, impedido. Mas a partida estava boa, jogamos em cima deles o tempo todo, tive nova chance e não desperdicei. Quando vi a bola lançada e percebi que o goleiro estava saindo da área, tive que acelerar para chegar antes dele. Consegui o drible, mas ainda faltava concluir a gol, quase sem ângulo. Graças a Deus, o chute saiu com perfeição", vibrou Evanilson.
Bournemouth na Premier League
O Bournemouth faz uma campanha de recuperação, já que não iniciou bem sua caminhada na Premier League. Com o resultado, chega aos nove pontos e assume o 13°lugar, com duas vitórias, três empates e três derrotas. O próximo compromisso da equipe é contra o Aston Villa, quarta-feira (28), pela Copa da Liga Inglesa.
A equipe só retorna aos compromissos pelo Inglês no próximo sábado (31), às 12h (de Brasília). Com Evanílson, o Bournemouth recebe o Leeds no Vitality Stadium, pela nona rodada da competição.
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