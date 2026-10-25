Raphinha marca, mas Mbappé decide em vitória do Real sobre Barcelona

O El Clásico é diferente e iguala os times independente dos momentos de Barcelona e Real Madrid. Entretanto, neste domingo (25/10), foi a equipe merengue que surpreendeu e saiu com o resultado favorável ao vencer os catalães por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou dois gols e atingiu a marca de 100 tentos pelos Brancos, justamente no Camp Nou, casa do rival. Um toque de crueldade. Do outro lado, Raphinha fez o único gol do Barça no segundo tempo. Um duelo de grande intensidade e estratégia de duas equipes.
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Com o resultado, o Real Madrid alivia o momento turbulento e chega a 24 pontos na terceira posição, sendo a quinta vitória consecutiva. Do outro lado, o Barcelona, que segue com 27 somados, perdeu a oportundiade de se isolar na liderança.
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Agora, os times voltam a campo no próximo fim de semana pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado (31/10), o Barça encara o Alavés, às 17h (de Brasília), também no Camp Nou. Já no domingo (1/11), o Real visita o Racing Santander, às 12h15 (de Brasília), no El Sardinero.
Real fatal
O Real Madrid adotou melhor estratégia no primeiro tempo e saiu para o intervalo em vantagem. O Barcelona ficou com a posse de bola, mas não conseguiu acelerar as jogadas e colocar pressão nos merengues. Pedri e Rodri tiveram dificuldades para armar as jogadas. Raphinha também quase não apareceu. O Real, por sua vez, foi bem para aplicar contra-ataques com Yan Diomandé, principalmente. No entanto, a equipe de branco foi quem achou o gol após longa troca de passes. O ponta marfinense cruzou rasteiro, Gerard Martín afastou mal e a bola tocou em Mbappé para morrer no fundo da rede.
Depois disso, o jogo ficou até mesmo mais aberto, e as equipes perderam gols. Lamine Yamal desperdiçou uma grande chance na frente do goleiro, mas chutou para fora. Do lado merengue, Yan Diomandé finalizou a bola na rede pelo lado de fora.
Raphinha iguala, mas Mbappé marca 100º
A equipe comandada por José Mourinho manteve a postura no início. Aos cinco minutos, quase ampliou. Bellingham recebeu com liberdade, era só tocar para Mbappé, mas Gerard Martín o bloqueou com muito talento. No entanto, o Barcelona conseguiu achar um belo gol com o artilheiro Raphinha após um escanteio curto. O atacante bateu rasteiro sem chances para Lunin. Pouco tempo depois, Gerard Martín cabeceou forte, mas Andriy Lunin fez uma grande defesa e o torcedor esquecer de Courtois por um momento.
A equipe de Hansi Flick ficou mais solta em campo e tentou pressionar o Real, que seguiu forte na marcação e buscou os contra-ataques. Mbappé foi lançado algumas vezes, mas faltou eficiência. Do outro lado, Yamal esteve discreto, porém com espaço o jovem assustou em dois chutes de fora da área.
No fim, o Real conseguiu um rápido ataque e voltou a ficar a frente no placar. Camavinga fez jogada espetacular pelo lado direito e cruzou para Mbappé marcar o seu 100º gol pela equipe merengue. Bellingham também foi incrível na origem da jogada.
BARCELONA 1×2 REAL MADRID
10ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27
Data: 25/10/2026
Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Gols: Kylian Mbappé, 40’/1°T (0-1); Raphinha, 15’/2°T (1-1) e Mbappé, 42’/2°T (1-2)
BARCELONA: Joan García; Xavi Espart (Alex Baldé, 29’/1°T), Cubarsí, Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Fermin López (de Jong, 28’/2°T); Lamine Yamal, Gordon (Adeyemi, 40’/2°t) e Raphinha (Gabriel Jesus, 40’/2°T). Técnico: Hansi Flick.
REAL MADRID: Lunin; Valverde (Dumfries, 16’/2°T), Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 34’/2°T), Arda Güler ( Alexander-Arnold, 48’/2°t) e Bellingham; Diomandé (Espí, 48’/2°T) e Mbappé. Técnico: José Mourinho.
Árbitro: Juan Martínez Munuera.
Cartão amarelo: Gordon, Álex Balde, Adeyemi (BAR), Tchouaméni (RMA)
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