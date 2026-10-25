Corinthians parabeniza Lula pela reeleição como presidente do Brasil

O Corinthians foi às redes sociais na noite deste domingo (25/10) e parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pela reeleição presidencial. O candidato, torcedor do clube, venceu a disputa contra Flávio Bolsonaro, do PL. Na publicação, o Timão exaltou a vitória de Lula e a democracia do país.

"O Sport Club Corinthians Paulista deseja os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito como presidente da república para o mandato dos próximos quatro anos à frente do nosso país. Viva a democracia do Brasil", escreveu o clube nas redes sociais.

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O Sport Club Corinthians Paulista deseja os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito como presidente da república para o mandato dos próximos quatro anos à frente do nosso país. Viva a democracia do Brasil. https://t.co/fegAosmQL3 Corinthians (@Corinthians) October 26, 2026





A Eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito, com 51,74% dos votos, na primeira virada no segundo turno na história das eleições desde a redemocratização. Com 97,69% das urnas apuradas, o petista registrou 62.641.973 votos.

O resultado mostra virada inédita no primeiro turno, que terminou com 47,03% dos votos válidos para Flávio Bolsonaro (PL), enquanto Lula registrou 45,16%. O movimento foi principalmente impulsionado pela mobilização dos eleitores no segundo turno.