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Corinthians parabeniza Lula pela reeleição como presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi reeleito na disputa contra Flávio Bolsonaro, do PL, neste domingo (25)

Lula é reeleito presidente do Brasil - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / Presidência Da Republica)
Lula é reeleito presidente do Brasil - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / Presidência Da Republica)

O Corinthians foi às redes sociais na noite deste domingo (25/10) e parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pela reeleição presidencial. O candidato, torcedor do clube, venceu a disputa contra Flávio Bolsonaro, do PL. Na publicação, o Timão exaltou a vitória de Lula e a democracia do país.

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"O Sport Club Corinthians Paulista deseja os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito como presidente da república para o mandato dos próximos quatro anos à frente do nosso país. Viva a democracia do Brasil", escreveu o clube nas redes sociais.

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A Eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito, com 51,74% dos votos, na primeira virada no segundo turno na história das eleições desde a redemocratização. Com 97,69% das urnas apuradas, o petista registrou 62.641.973 votos.

O resultado mostra virada inédita no primeiro turno, que terminou com 47,03% dos votos válidos para Flávio Bolsonaro (PL), enquanto Lula registrou 45,16%. O movimento foi principalmente impulsionado pela mobilização dos eleitores no segundo turno.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/10/2026 23:37 / atualizado em 25/10/2026 23:37
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