Cruzeiro bate Libertad e vai à semifinal da Libertadores Feminina

Cabulosas festejam novo triunfo pela Libertadores e vaga na semifinal - (crédito: Foto: Cris Matos/Conmebol)

O Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa Libertadores Feminina. Na noite deste domingo (25), a equipe celeste se impôs no segundo tempo e derrotou o Libertad, do Paraguai, por 3 a 0, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Vanessinha, Leticia Alves e Byanca Brasil anotaram os gols da partida.

O jogo

Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe celeste voltou do intervalo com uma postura mais agressiva e passou a dominar as ações da partida. O placar teve sua primeira mudança aos oito minutos da etapa final, quando Vanessinha acertou um belo chute de longa distância, sem chances para a goleira adversária.

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Pouco depois, aos 13 minutos, o Cruzeiro ampliou a vantagem. Em uma jogada envolvente, Vanessinha encontrou Leticia Alves dentro da área, e a atacante finalizou com precisão para marcar o segundo gol da Raposa.

Já nos acréscimos, Byanca Brasil sofreu pênalti e assumiu a responsabilidade da cobrança. A camisa 10 converteu com categoria e fechou a vitória em 3 a 0, confirmando, assim, a classificação histórica das mineiras.

O Cruzeiro volta suas atenções para a semifinal da competição continental, quando enfrentará o Olimpia. A partida ocorrerá na quarta-feira (28), com horário ainda a ser confirmado pela Conmebol.