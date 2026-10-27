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Corinthians vê risco de rebaixamento saltar para 66%; veja probabilidades

Derrota para o Vasco deixou o Timão no antepenúltimo lugar, sem vencer há dez partidas no Campeonato Brasileiro

A sequência de nove derrotas e um empate resultou nas saídas do técnico Fernando Diniz e do executivo Marcelo Paz - (crédito: Foto: Agência Corinthians)
A sequência de nove derrotas e um empate resultou nas saídas do técnico Fernando Diniz e do executivo Marcelo Paz - (crédito: Foto: Agência Corinthians)

O risco de rebaixamento do Corinthians subiu de 43% para 66% ao fim da 32ª do Campeonato Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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A derrota de virada, por 3 a 2, para o Vasco fez o Corinthians estacionar nos 33 pontos e cair para o antepenúltimo lugar, a 18ª posição, após as vitórias de Internacional e Grêmio rivais diretos na luta contra o descenso.

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Em 16º com 35 pontos, o Inter tem um risco de 38,5% de queda. Já o rival Grêmio, que abre o Z-4 (17º) com 34, tem 61,6% de probabilidade de cair para a segunda divisão.

O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.

O Corinthians encara o Mirassol na sexta-feira (30/10), às 20h, na Neo Química Arena. O time do interior paulista está na 15ª posição, com 37 pontos, e também luta para fugir do Z-4. O jogo faz parte da série de confrontos diretos que a equipe corintiana terá até o fim da competição.

Veja o risco de rebaixamento após a 32ª rodada

  • Chapecoense - 99,98%
  • Remo - 99,58%
  • Corinthians - 66%
  • Grêmio - 61,6%
  • Internacional - 38,5%
  • Mirassol - 14,6%
  • Vitória - 6,4%
  • Coritiba - 6,2%
  • Vasco da Gama - 4,1%
  • Botafogo - 2,6%
  • Red Bull Bragantino - 0,27%

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 27/10/2026 10:57 / atualizado em 27/10/2026 10:57
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