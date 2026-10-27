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Pênalti no fim para o Flamengo irrita rivais na web: "Piada"

Internautas disparam críticas contra a arbitragem no Maracanã e apontam favorecimento aos donos da casa na reta final

Jogadores do Flamengo comemoram pênalti marcado - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Jogadores do Flamengo comemoram pênalti marcado - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A marcação de um pênalti a favor do Flamengo nos acréscimos da vitória por 3 a 2 sobre o Atlético provocou uma enxurrada de críticas nas redes sociais na noite desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro assinalou a infração após choque entre o lateral Renan Lodi e o zagueiro Léo Pereira dentro da grande área atleticana.

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Além disso, a decisão revoltou torcedores rivais pela influência direta na tabela de classificação. Com isso, os internautas acusaram a arbitragem de interferência decisiva na briga pelo título nacional.

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A página Olé do Galo no X manifestou indignação imediata com a decisão do juiz no gramado carioca:

"Que piada esse pênalti para o Flamengo", publicou o perfil logo após o apito do árbitro.

Torcedores questionam critério do árbitro nos acréscimos

Internautas ironizaram a marcação da penalidade e apontaram impacto direto na corrida pela taça do Brasileirão. O perfil LC também utilizou o microblog para atacar a conduta da equipe de arbitragem no Maracanã:

"Olha o pênalti que o cara marca no final do jogo. É sempre esse mesmo juiz, inacreditável. Parabéns Flamengo pelo título brasileiro", disparou o usuário.

Contudo, os protestos ganharam força também entre os adeptos de outros concorrentes diretos na ponta da tabela. A página PalmeirasOn classificou a infração como inexistente e lamentou a perda da liderança alviverde:

"Não foi absolutamente nada nesse pênalti pro Flamengo. Absurdo", protestou a conta palmeirense.

Flamengo sustenta liderança com gol decisivo de Carrascal

O Flamengo alcançou os 70 pontos e retomou a liderança isolada da competição nacional, superando o Palmeiras por um ponto de vantagem. O resultado evitou o empate em 2 a 2 que entregaria o primeiro lugar ao rival paulista nesta reta decisiva.

Dessa forma, o elenco rubro-negro celebra o triunfo suado diante de mais de 60 mil presentes no Maracanã. Assim, o time carioca comemora os três pontos na tabela enquanto a polêmica sobre o apito final segue dominando os debates esportivos na internet.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/10/2026 09:15
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