Fluminense vive pior jejum no Brasileirão e busca se reerguer pelo G4

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Fluminense busca reabilitação para retornar a briga pelo G4. Após perder para a lanterna Chapecoense no último sábado (24), o Tricolor das Laranjeiras recebe o Internacional, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, precisa dar uma resposta diante da própria torcida.
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O Fluminense perdeu os últimos três jogos e, portanto, amarga a sua pior sequência de derrotas na competição. Após golear o Coritiba por 4 a 0, o Tricolor perdeu para o Flamengo (1 a 0), Santos (2 a 1) e, agora, Chapecoense (2 a 1). No período, aliás, ainda foi eliminado na semifinal da Libertadores. O Time de Guerreiros perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na ida, venceu por 1 a 0 na volta, mas caiu nos pênaltis.
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A sequência atual é a segunda pior do Fluminense na competição. O período só supera quando ficou seis jogos sem vencer sob o comando de Luis Zubeldía. Na ocasião, empatou seis jogos seguidos no Brasileirão até vencer o Palmeiras por 3 a 2. A vitória, porém, já ocorreu com Marcão no comando. Na série, aliás, ainda foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Após perder os últimos três jogos, o Fluminense deixou o G4 e, agora, ocupa o quinto lugar com 51 pontos. Neste momento, o Tricolor vê Atlético e Bahia na cola, ambos com 50. Dessa forma, viu as chances de classificação direta para a Libertadores em 2027 diminuírem para 46.6, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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