Mbappé perde patrocínios na China por chamar Mao Tsé-Tung de ‘ditador’

Mbappé se referiu a Mao Tsé-Tung como 'ditador' chinês ao comentar um meme - (crédito: Foto: Reprodução)

Kylian Mbappé enfrenta uma crise de imagem na China após um comentário sobre um meme que o retratava como Mao Tsé-Tung, líder histórico do país. A repercussão levou empresas a encerrar acordos comerciais com o atacante do Real Madrid e da seleção francesa. Além disso, a polêmica ganhou força nas redes sociais e forçou o jogador a pedir desculpas publicamente.

A polêmica teve início quando um vídeo foi postado de uma entrevista do jogador. Ao falar sobre montagens que utilizam sua imagem, Mbappé mencionou um meme no qual seu rosto aparecia sobreposto ao de um homem que ele descreveu como um "ditador chinês". A imagem, no caso, é a do líder Mao Tsé-Tung.

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Mao fundou a República Popular da China em 1949 e morreu em 1976. Até hoje, muitos chineses o reverenciam como a figura central na formação do país, que hoje é a maior economia do mundo.

Marcas encerram acordos com o atacante

Entre as empresas que romperam relações comerciais com Mbappé estão a Dongpeng, fabricante de bebidas, e a Mengniu, uma das maiores companhias de laticínios da China. A Milkground, também do setor de laticínios, anunciou a mesma decisão.

Embora as empresas não tenham detalhado individualmente os motivos em seus comunicados, elas divulgaram posicionamentos que condenam manifestações consideradas "ofensivas aos sentimentos nacionais chineses".

A Dongpeng, por exemplo, declarou que se opõe firmemente a comportamentos que ferem esses sentimentos e anunciou o encerramento imediato da cooperação com o jogador. Na mesma linha, a Mengniu afirmou que não tolera palavras ou atitudes que prejudiquem os sentimentos do povo chinês.

Polêmica ultrapassa os contratos publicitários

A repercussão também atingiu o ambiente digital. A rede social chinesa RedNote criticou o comentário e informou que removeria materiais promocionais relacionados ao atacante. A plataforma esclareceu, porém, que sua parceria de conteúdo com Mbappé já havia terminado em dezembro de 2024.

Além disso, veículos de comunicação chineses noticiaram a retirada de anúncios com o jogador e a suspensão de transmissões relacionadas a Mbappé e à LaLiga pela televisão estatal.

Mbappé pede desculpas

Assim, diante da repercussão, Mbappé publicou um pedido de desculpas. O atacante declarou respeitar profundamente o povo chinês e sua história, além de lamentar sinceramente a ofensa causada.

Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi imprudente e agora compreendo que magoou muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo, escreveu Mbappé em uma nota publicada nas redes.

Peço desculpas a todos que minhas palavras possam ter ofendido. Essa não foi, de forma alguma, a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história. Lamento sinceramente, completa o texto.

Futebol espanhol reage

A televisão estatal chinesa CCTV suspendeu as transmissões da LaLiga e retirou anúncios e vídeos protagonizados pelo francês. Diante da repercussão, o presidente da entidade, Javier Tebas, pediu desculpas ao povo chinês e afirmou que trabalha para superar a crise.

"LaLiga lamenta profundamente as declarações de Kylian Mbappé, que causaram desconforto e ofensa na China. Compreendemos o dano causado e, em nome da LaLiga, quero apresentar nossas sinceras desculpas ao povo chinês", escreveu o dirigente em um comunicado oficial.

Após a decisão da CCTV, Javier Tebas reconheceu o mal-estar provocado pelas declarações de Mbappé. Para ele, LaLiga não pode permitir que uma atitude individual prejudique os clubes que disputam suas competições nem os milhões de torcedores que acompanham o futebol espanhol na China.

"Não podemos permitir que uma ação individual manche essa relação ou prejudique os mais de 20 clubes em nossas competições profissionais e milhões de torcedores chineses. Estamos tomando todas as medidas possíveis e trabalhando diretamente com nossos parceiros e interlocutores na China para superar essa situação", afirmou.

A suspensão, porém, exige atenção ao alcance da medida. Até o momento, porém, as informações divulgadas apontam para a interrupção das transmissões pela CCTV, sem confirmação de um bloqueio geral em todas as plataformas chinesas. A duração da restrição e as condições para a retomada das exibições também não foram esclarecidas.