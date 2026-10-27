Brasileirão: Coritiba demite técnico Fernando Seabra após mais uma derrota

Fernando Seabra não resistiu ao sétimo jogo sem vitória do Coritiba - (crédito: Foto: JP Pacheco / Coritiba)

Fernando Seabra não é mais técnico do Coritiba. O comandante não resistiu à derrota para o Grêmio por 1 x 0, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou desligado pela diretoria nesta terça-feira (27). Inclusive, o Coxa se aproximou da zona do rebaixamento após o sétimo resultado seguido sem vitória na competição.

O treinador chegou ao Coritiba em dezembro de 2025, pouco depois do clube se tornar campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, Seabra comandou a equipe em 42 partidas, com 14 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, e 43,6% de aproveitamento. Aliás, os auxiliares Álvaro Martins e Vinicius Rovaris, auxiliares do técnico, também saíram.

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No momento, os auxiliares permanentes Guilherme Bossle, o Guila, e Reginaldo Nascimento, comandarão os trabalhos com o elenco até que a diretoria anuncie um novo técnico.

Seabra tornou-se o 20º treinador a perder o cargo nesta edição do Brasileiro. O Coxa ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, faltando seis rodadas para o fim da competição. A equipe está a cinco pontos do Grêmio, que abre o Z4 do campeonato.

Veja a nota oficial do Coritiba

"O Coritiba Foot Ball Club informa que Fernando Seabra não seguirá como treinador da equipe profissional.

O Clube agradece profundamente a Fernando Seabra e a toda a sua comissão técnica pelo profissionalismo, dedicação e compromisso demonstrados ao longo de sua passagem pelo Coritiba.

Mais do que o trabalho desenvolvido dentro de campo, ficam o respeito, a confiança e a relação construída com o Clube e seus profissionais.

A partir deste momento, os trabalhos da equipe profissional terão continuidade sob o comando da comissão técnica permanente do Clube.

O Coritiba deseja a Fernando Seabra e a todos os integrantes de sua comissão técnica muito sucesso na sequência de suas carreiras."