Beckham parabeniza Kane pela Bola de Ouro e resgata foto histórica

David Beckham ao lado de Harry Kane e Katie Goodland em 2005 - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Harry Kane conquistou, nesta segunda-feira (26), a Bola de Ouro de 2026 em Londres. Assim, um dos ídolos da seleção inglesa, David Beckham prestou homenagem ao centroavante e resgatou uma foto marcante de 2005. O registro eternizou o início de carreira do jogador do Bayern de Munique e a história de amor com sua esposa, Katie Goodland.

Dessa forma, Beckham, que na época era o capitão da seleção inglesa, está ao lado do centroavante, que tinha apenas 11 anos, ainda tímido e franzino. Além disso, uma menina loira de tranças e uniforme azul também aparece na imagem. Trata-se de nada menos que Katie Goodland, que na ocasião era colega de escola e futuramente se transformou em esposa de Kane.

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"Isso não poderia ter acontecido com pessoas mais legais. Parabéns aos dois! ". disse.

Vale lembrar que o registro ocorreu no leste de Londres, durante a inauguração da "Beckham Academy", a escola de futebol do ex-atleta. Assim, a dupla Kane e Katie realizou o sonho de tirar uma foto com um ídolo nacional. Na época, nem imaginavam que duas décadas depois cruzariam o tapete vermelho da maior premiação do futebol mundial.

Discurso para a esposa

Ao receber o troféu das mãos de Ronaldo Fenômeno, o atacante fez questão de homenagear a esposa em seu discurso. Eles, portanto, estão casados desde 2019 e são pais de quatro filhos.

"Para a minha esposa, minha melhor amiga, nós passamos por altos e baixos. Você sempre me apoiou. Você parecia que queria mais este troféu do que eu. Isso não seria possível sem você. Eu só queria dizer que te amo e muito obrigado. Vamos desfrutar disso nesta noite. Para alcançar os sonhos, é preciso trabalhar duro quando ninguém está te olhando. Nesse sentido, minha jornada não foi reta, tive altos e baixos. Espero que minha história seja uma inspiração para vocês", disse.