Vasco apresenta contrapartidas para dividir público no Nilton Santos

Em meio às tratativas para viabilizar a divisão igualitária das arquibancadas no clássico diante do Flamengo, a diretoria do Vasco apresentou uma lista robusta de reivindicações. Entre as principais solicitações, a cúpula cruz-maltina condicionou o acerto à liberação do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe).
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Esse acordo é para colocar 25 mil bilhetes à venda em São Januário na partida contra o Palmeiras, agendada para 8 de novembro, logo após o término da Copa do Brasil. A informação é do canal Atenção, Vascaínos!.
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Enquanto administram as exigências do presente, os gestores do clube voltam sua atenção para o futuro. Por conseguinte, a diretoria formulou um plano ambicioso: expandir a capacidade do seu estádio para 30 mil torcedores.
Com o intuito de viabilizar esse projeto, a alta cúpula pretende revitalizar o espaço e, como resultado, estar apta a receber novamente os clássicos estaduais em sua casa. Em suma, todas essas ações estão estritamente alinhadas para que o objetivo final seja concretizado a partir da temporada de 2027.
Vasco otimista
Vale ressaltar que os cartolas vascaínos cobram uma autonomia consideravelmente maior na definição do calendário de suas partidas no Maracanã. Dessa maneira, a alta cúpula pretende eliminar os frequentes reveses operacionais e logísticos que o clube enfrentou recentemente, sobretudo durante a organização do duelo diante do Boca Juniors.
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Por outro lado, apesar da complexidade das exigências, os representantes do Cruz-Maltino deixaram o encontro na sede da Ferj com uma postura notadamente otimista. Em virtude disso e graças ao bom andamento do diálogo, a cúpula avalia que os termos alinhados favorecem tanto os interesses da instituição quanto os das autoridades organizadoras.
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