Corinthians considera Luxemburgo para função de coordenador técnico

A possibilidade de Vanderlei Luxemburgo retornar ao Corinthians voltou ao debate, desta vez para uma função administrativa ligada ao futebol. O nome do ex-treinador foi considerado nos bastidores para o cargo de coordenador técnico, com a proposta de aproximar jogadores e dirigentes em um momento de instabilidade no departamento. Até o momento, porém, não há negociação em andamento.

Desde a saída de Marcelo Paz, Júlio César passou a acumular as funções de gerente e executivo de futebol. Uma eventual chegada de Luxemburgo mudaria essa estrutura, com o ex-treinador ocupando uma posição acima da exercida atualmente pelo ex-goleiro.

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Corinthians contesta possibilidade de nova contratação

Apesar da informação sobre a avaliação interna, o Corinthians negou que esteja procurando alguém para o departamento. Em nota, logo após a publicação do "Meu Timão", o clube afirmou que não houve conversas recentes com Luxemburgo sobre o assunto. Dessa forma, a possibilidade permanece sem confirmação oficial e não representa um acordo em andamento.

O nome de "Luxa" entrou na pauta quando declarou publicamente que estaria disposto a ajudar o clube. Além disso, também questionou a escolha de Seedorf para o comando técnico, ao defender que o Timão precisaria de alguém familiarizado com o futebol brasileiro e capaz de integrar os diferentes setores do clube.

A experiência acumulada por Luxemburgo é um dos aspectos associados à hipótese. Em seu currículo, o treinador soma 172 partidas à frente do Corinthians, distribuídas por três passagens. Nesse período, conquistou o Brasileirão de 1998 e o Paulistão de 2001, além de disputar outras decisões com a equipe.

O último trabalho no Parque São Jorge aconteceu em 2023. Luxemburgo assumiu o time após a saída de Cuca, em abril, e permaneceu até setembro. Ao longo da passagem, registrou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, antes de sua demissão em meio aos resultados da equipe.