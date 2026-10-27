Vôlei BSB TEC representa o DF na Taça Paraná de Vôlei sub-19 2026

O time entrara em quadra no Paraná na disputa da competição - (crédito: Divulgação/Rebecca Villa Real)

O Vôlei BSB TEC será um dos representantes do Distrito Federal na Taça Paraná de Voleibol 2026, na categoria sub-19 masculina. Considerada uma das maiores competições de base da América do Sul, a disputa começa em 1º de novembro e será realizada nas cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná.

A Taça Paraná de Voleibol reúne equipes de diferentes regiões e se destaca como uma oportunidade de desenvolvimento para jovens atletas. Além da disputa esportiva, o torneio promove integração, intercâmbio cultural e desenvolvimento humano, aproximando talentos que sonham em construir uma carreira no voleibol.

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O Vôlei BSB TEC é um projeto do Instituto Giovane Gávio, medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos de Barcelona-1992 e de Atenas-2004. A parceria contempla as equipes do instituto nas principais competições do segundo semestre de 2026, entre elas a etapa regional da Superliga C e a Taça Paraná.

Desafios da primeira fase

Sob o comando do técnico Davidson Lampariello, o Vôlei BSB TEC integra a chave M, ao lado de Afla (MG), Pato Vôlei (PR) e Avojoi/Sesporte/Mantac (SC). Na edição de 2025, a equipe brasiliense conquistou o título da categoria sub-17 masculina.

A estreia será no domingo, 1º de novembro, às 14h15, contra o Afla (MG), no Círculo Militar, em Curitiba. Na segunda-feira (2/11), a equipe enfrentará uma sequência de dois compromissos pela fase classificatória. O primeiro será contra o Avojoi/Sesporte/Mantac (SC), às 18h, no Complexo Esportivo São Marcos, em São José dos Pinhais. Na sequência, às 19h15, o time brasiliense medirá forças com o Pato Vôlei (PR), encerrando sua participação na primeira fase.

Experiência e competitividade

Para o técnico Davidson Lampariello, a Taça Paraná se destaca pelo alto nível técnico e pela exigência de preparação das equipes.

“A Taça Paraná conta com um nível técnico muito alto e é uma competição longa, que exige planejamento. Em 2025, tivemos um ótimo resultado, e isso aumenta a nossa responsabilidade”, destacou.

O treinador também demonstrou confiança no potencial do grupo e na capacidade de competir em alto nível ao longo do torneio.

“Não sei se estamos entre os favoritos, mas vejo um time muito competitivo, com condições de enfrentar qualquer um. Acredito na força do nosso conjunto”, afirmou.

Na preparação para a competição, Lampariello ressaltou a importância do trabalho coletivo e do fortalecimento emocional dos atletas, especialmente diante da expectativa gerada pelo título conquistado na edição anterior.

“Acredito que os olhos estarão voltados para nós, em virtude do nosso título na última edição. É gratificante colaborar com a solidez do vôlei do Distrito Federal. Temos uma estrutura de alto nível em nosso dia a dia de trabalho, na AABB Brasília. Tenho priorizado as conversas motivacionais, o entendimento das dificuldades e como ultrapassar os obstáculos. Quero o time se ajudando. A força do grupo é primordial”, completou.

Esporte, educação e formação

O Vôlei BSB TEC tem como propósito integrar esporte e educação por meio de atividades gratuitas. Além dos treinamentos esportivos, os jovens participantes têm acesso à capacitação profissional e tecnológica. O projeto também busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento no próprio Distrito Federal, contribuindo para reduzir a saída de atletas da região em busca de melhores condições de formação e competição.

Para Darllan Botega, CEO da Ciclic, o investimento no esporte é uma forma de contribuir para a formação de novos talentos do voleibol brasileiro.

“Acreditamos que uma boa formação esportiva é o que permite a um jovem atleta chegar mais longe. Apoiar um projeto como o Instituto Giovane Gávio significa incentivar valores como disciplina, respeito, dedicação e trabalho em equipe, além de dar a jovens atletas estrutura para treinar, competir e evoluir no esporte”, ressaltou.



