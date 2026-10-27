Lingard sofre fraturas em duas costelas e desfalca o Corinthians

Lingard vai treinar separadamente dos companheiros por um período indeterminado - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians ganha um problema para a reta final da temporada. Afinal, o clube informou que o atacante Jesse Lingard sofreu pequenas fraturas em duas costelas e passará a treinar separadamente do elenco nos próximos dias. No entanto, o Timão não informou o prazo de recuperação.

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O jogador já iniciou o tratamento intensivo de recuperação e passará por avaliações diárias até ser reincorporado ao plantel. Lingard seguirá treinando normalmente no CT Joaquim Grava, mas sem contato físico com os companheiros durante as atividades, para evitar o agravamento do problema.

Contra o Mirassol, na próxima sexta-feira (30), o atacante já não poderia entrar em campo. Afinal, levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e terá que cumprir suspensão.

Com a derrota para o Cruz-Maltino, o Corinthians caiu para 18ª posição, com apenas 33 pontos, e entrou na zona do rebaixamento após 32 rodadas.