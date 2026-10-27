Luxemburgo nega contato com Corinthians e põe condição para volta ao futebol

Vanderlei Luxemburgo se posicionou, na tarde desta terça-feira (27/10), sobre a possibilidade de retornar ao Corinthians. De acordo com informações, a diretoria avaliou o ex-técnico para o cargo de coordenador técnico. No entanto, ele negou ter recebido qualquer convite do Timão para assumir o cargo ou retornar ao comando técnico da equipe.

"Estão especulando muito meu nome no Corinthians para aceitar o convite o cargo de coordenador, mas ninguém do Corinthians me convidou. Queria deixar isso bem claro, porque as pessoas especulam e você acaba tendo que dar uma resposta. Ninguém me procurou", disse.

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"Ninguém me procurou para ser técnico também. O motivo de eu falar isso é o seguinte: se tivessem me convidado para ser técnico nesses nove jogos (agora já são seis), por gratidão ao clube que me deu o direito de voltar ao futebol depois de uma CPI que tentaram me sacanear e me tirar do futebol, como fizeram nas categorias de base, agradeceria muito a e voltaria com meu coração arrebentando", ressaltou.

Condição

Além disso, Luxemburgo afirmou que só voltaria a trabalhar fora de um projeto emergencial como responsável direto pelo departamento, no modelo de head coach. Ele ainda defendeu uma estrutura em que o treinador trabalhe diretamente com os profissionais responsáveis pelas decisões e diretrizes do departamento.

"Agora, para eu voltar ao futebol fora desse projeto de nove jogos no Corinthians, seria para assumir como head coach, responsável pelo futebol, sem ter que dar satisfação a um diretor executivo que vejo que, na minha visão, não cumpre seu papel", disse antes de complementar.

"O futebol tem muitos problemas desde que esses diretores executivos chegaram. O head coach precisa trabalhar diretamente com o gerente de futebol, com o supervisor, direto com a diretoria. Isso é ser head coach. É o que acontece na Europa, sem desvalorizar o treinador, como fazem no Brasil", ressaltou.

História de Luxemburgo no Timão

Vanderlei Luxemburgo soma três passagens pelo Corinthians e tem 172 partidas. Nesse período, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 2001, além de terminar como vice-campeão do Estadual e da Copa do Brasil.

A experiência mais recente do treinador no Timão ocorreu em 2023, quando assumiu a equipe após a saída de Cuca, em abril. Neste período, ele acumulou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Foi demitido por conta de uma sequência negativa de resultados.