Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão

Arsenal busca empate, mas dá adeus à Copa da Liga Inglesa nos pênaltis - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

Vexame na Inglaterra! O Arsenal foi surpreendido nesta terça-feira (27/10) pelo pequenino Fleetwood Town, 18º colocado da quarta divisão, e deu adeus mais cedo à Copa da Liga Inglesa. Após 1 x 1 no tempo normal, no Highbury, em Fleetwood, os Gunners ficaram pelo caminho ao perder por 5 x 3 nos pênaltis.

Agora, o modesto time, que festejou com invasão de campo e tudo, está nas quartas de final. O sorteio, no entanto, ocorrerá apenas ao fim de todos os oito jogos das oitavas. As quartas serão no dia 14 de dezembro, aliás.

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O jogo

Quem saiu na frente foi o pequenino Fleetwood Town! Mosquera saiu para caçar e deixou espaço aberto na zaga do Arsenal. Neal enxergou e acionou Loupalo-Bi, que fez o que quis com o jovem Salmon, de apenas 17 anos, e tocou na saída de Meslier, aos 21?, para abrir o marcador. O gol de empate do Arsenal saiu apenas no começo da segunda etapa. O jovem estreante O’Neill (18 anos) cruzou da esquerda na direção de Gyökeres. Mesmo marcado, o centroavante conseguiu se virar para finalizar e mandou para o fundo do gol, fazendo a máscara pela primeira vez na temporada.

A virada poderia ter ocorrido apenas cinco minutos depois. Após a péssima saída do goleiro Lynch, Havertz ficou com a cobra e encheu o pé. Bennett, mesmo sem querer, tirou de cabeça em cima da linha, em jogada bizarra. O Arsenal pressionava pela virada, enquanto o Fleetwood tentava estocadas esporádicas no campo ofensivo.

Aos 39?, os Gunners, então, ficaram com um a menos. Afinal, Neal deu entrada criminosa em Dowman, jovem de 16 anos do time londrino. Irritado, o garoto revidou, e o árbitro Michael Salisbury (ING) o mostrou vermelho direto. Ainda assim, o time queria evitar a disputa de pênaltis. Em jogada de Eze, White ficou na cara do gol, mas parou em milagre de Lynch, na boca dos acréscimos. Apesar da insistência, o jogo foi para as penalidades.

Pênaltis

O fantasma voltou a aparecer para Bruno Guimarães. Após perder pênalti no jogo que eliminou o Brasil na Copa do Mundo, o jogador voltou a desperdiçar uma cobrança marcante. O estreante Meslier não pegou nenhuma das cinco do Fleetwood, que converteram com Coughlan, Neal, Davies, Cannon e Haughey. O Arsenal até marcou com Odegaard, Havertz e Gyökeres, mas Bruno Guimarães parou no herói da noite: Lynch. Festa e invasão de gramado após Haughey converter um dos pênaltis mais importantes da história do pequenino Fleetwood.

Próximos passos

O Fleetwood Town, 18º colocado (dentre 24) da quarta divisão inglesa, volta a campo pela liga nacional. Será no sábado (31/10), quando recebe o Bristol Rovers pela 14ª rodada. Depois, dia 7, joga novamente em casa, mas desta vez contra o Rochdale, pela FA Cup.

Já o Arsenal tem o confronto contra o Liverpool, domingo (1º/11), pela Premier League, em Anfield. A equipe de Mikel Arteta surge na segunda posição com a mesma pontuação do líder Manchester City (21). No dia 4, atua contra o Slavia Praga (CZE), pela quarta rodada da Fase de Liga da Champions, onde aparece em sétimo, com sete pontos.