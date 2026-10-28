Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro de Todos os Tempos

Cristiano Ronaldo foi eleito vencedor do B.O.A.T. (Bola de Ouro de Todos os Tempos), iniciativa criada pela revista France Football para escolher a edição mais marcante da história do prêmio. O resultado saiu nesta quarta-feira (28), dois dias após a cerimônia da Bola de Ouro, e levou em conta a conquista do português em 2008, quando recebeu o troféu pela primeira vez na carreira, atuando no Manchester United.

Por meio de uma votação popular, a edição de 2008 superou a Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi em 2012. A France Football, no entanto, fez questão de esclarecer que a iniciativa não representa um prêmio oficial que será entregue ao Cristiano Ronaldo.

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Diferentemente do processo tradicional, a escolha não ficou nas mãos de jornalistas. Isto porque a France Football abriu a votação ao público, que pôde escolher sua edição favorita entre aquelas em que jogadores premiados ao menos duas vezes na carreira receberam a honraria.

Para participar, os torcedores precisavam pagar um euro (R$ 5,97), e os participantes também concorriam a um sorteio de dois ingressos para a cerimônia da Bola de Ouro de 2027.

De acordo com os números divulgados pela revista, 5.009 pessoas votaram mais de uma vez. Desse total, 44 registraram entre 10 e 26 votos, 300 votaram de cinco a nove vezes e outros 4.665 participaram com duas a quatro escolhas.