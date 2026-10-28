Corinthians vira contra o Santa Fe e vai à final feminina da Libertadores

O Corinthians venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 1, pela semifinal da Libertadores Feminina, nesta quarta-feira (28), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Garavito abriu o placar para as colombianas, Letícia Monteiro empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Gi Fernandes marcou o gol da virada e sacramentou a vitória alvinegra.
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Com o resultado, o Corinthians garantiu presença na final e segue na busca por mais um título continental. O time brasileiro mostrou poder de reação depois de sair atrás no placar e conseguiu construir a virada. Dessa forma, as Brabas aguardam a definição da outra semifinal para conhecer o adversário na decisão.
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Santa Fe abre o placar, mas Brabas reagem
O Santa Fe saiu na frente aos 30?. Após lançamento para a área, Zamorano fez o corta-luz, e Garavito dominou a bola antes de ficar cara a cara com Lelê. A atacante colombiana tocou no canto esquerdo da goleira e abriu o placar. A arbitragem chegou a revisar o lance no VAR por um possível impedimento, mas confirmou o gol.
No entanto, o Corinthians reagiu e empatou aos 36?. Logo depois de um bate-rebate na entrada da área, Letícia Monteiro aproveitou a sobra e finalizou de primeira. A bola desviou na marcação e entrou no canto direito de Ospina, que não conseguiu alcançar. Com o empate por 1 a 1, as equipes foram para o intervalo com a semifinal em aberto.
Corinthians arranca a vitória e se classifica para a final
Na etapa final, o Corinthians trabalhou a bola no campo de ataque e encontrou espaço para chegar ao gol da virada. Aos 30?, as Brabas trocaram passes e envolveram a defesa colombiana. Cristina Motta tentou afastar o perigo, mas errou e entregou a bola nos pés de Gi Fernandes. Cara a cara com Ospina, a corintiana finalizou rasteiro, passou a bola por baixo das pernas da goleira e colocou o time brasileiro em vantagem.
Próximos compromissos
Classificado para a final, o Corinthians aguarda o vencedor da outra semifinal entre Cruzeiro e Olimpia para conhecer seu adversário na decisão feminina da Libertadores. A equipe alvinegra volta a campo em busca de mais uma conquista continental, no próximo sábado (31), no Estádio Rodrigo Paz Delgado.
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