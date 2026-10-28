Veja uniformes de Palmeiras e Estudiantes para final da Libertadores

Palmeiras se classificou após vencer o Fluminense nos pênaltis - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras e Estudiantes já sabem os uniformes que utilizarão na decisão da Libertadores, que ocorrerá no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. A Conmebol decidiu que o Verdão utilizará as vestimentas tradicionais para a grande partida.

Dessa maneira, o time de Abel Ferreira entrará em campo com a camisa verde, calção branco e meias verdes. Aliás, o uniforme de goleiro também será todo na cor verde, mas em uma tonalidade diferente.

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Rival desta final, o Estudiantes jogará com a camisa listrada em vermelho e branco, com calção preto e meias brancas. Já a arbitragem utilizará camisa azul.

O clube brasileiro chegou à final da Libertadores após vencer o Fluminense nos pênaltis. O Palmeiras venceu na ida por 2 a 1, no Maracanã, e perdeu por 1 a 0 no Nubank Parque. Já o Estudiantes também levou a melhor nas penalidades ao bater o Flamengo. Nos dois jogos da semifinal, dois empates por 0 a 0.

Passado

Inclusive, esta será a segunda vez que Palmeiras e Estudiantes decidirão uma Libertadores. Em 1968, o jogo derradeiro também aconteceu no Estádio Centenário, no Uruguai.

Na partida de ida, os argentinos venceram em casa por 2 a 1. No Brasil, o Verdão fez 3 a 1, levando a decisão para um terceiro jogo, em campo neutro. Assim, o Estudiantes bateu o Palmeiras por 2 a 0, no Uruguai, e faturou um de seus quatro títulos da competição.