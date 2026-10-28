Bahia deixa Willian José fora após polêmica sobre nordestinos na internet

A escalação do Bahia para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira (28) terá uma ausência. O nome de Willian José não está na lista de relacionados para o duelo na Arena Fonte Nova logo após a repercussão de um vídeo compartilhado nas redes sociais, no qual um influenciador criticava a população nordestina.

O caso ganhou dimensão também pela origem do próprio jogador. Natural de Alagoas, Willian José publicou o conteúdo depois do segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25), e passou a receber críticas de torcedores. Ao explicar sua manifestação, afirmou que conhece as dificuldades enfrentadas pela população nordestina, mas manteve sua tese.

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Pressão



A resposta do Bahia veio na terça-feira (27), quando o clube informou que havia tratado o assunto internamente e se distanciou do conteúdo divulgado. A diretoria ressaltou que a publicação não representa os valores da instituição. O comunicado, porém, não detalhou quais medidas foram tomadas nem indicou se a ausência do jogador teria outras consequências além de ficar fora da partida.

Enquanto a repercussão se espalhava, o atacante também enfrentava uma mudança de posição no elenco. Em 2025, na sua primeira temporada pelo Bahia, Willian José terminou como um dos principais nomes ofensivos da equipe, com 20 gols em 61 jogos. Neste ano, perdeu a titularidade para Alejo Véliz, contratado no segundo semestre, e passou a ter participação mais limitada.

O centroavante soma nove gols em 31 partidas na temporada, números que o mantêm entre os principais goleadores do Esquadrão, atrás de Luciano Juba. Ainda assim, o desempenho não lhe garantiu a mesma sequência de jogos da temporada anterior. Aos 34 anos e sem futuro definido, o atacante tem contrato válido até dezembro.