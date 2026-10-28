Messi Cup: como os torneios de base viraram Big Brother global da bola

No Big Brother, câmeras acompanham cada movimento dos participantes em busca de audiência. No futebol, a lógica da exposição chegou à base — com uma diferença decisiva: os protagonistas ainda estão aprendendo a jogar. Aos 12 ou 16 anos, jovens talentos disputam torneios internacionais transmitidos para diferentes países, atraem a atenção de olheiros e entram no radar de clubes e agentes. A Messi Cup, idealizada pelo jogador eleito oito vezes melhor do mundo Lionel Messi, é um retrato dessa nova realidade, na qual a formação esportiva divide espaço com o entretenimento e os negócios.

Na segunda edição, disputada em Miami, nos Estados Unidos, de 25 de outubro a 1º de novembro, o torneio dobrou o número de participantes em relação à estreia, em 2025, e passou a reunir 16 equipes. Palmeiras e Flamengo representam o Brasil contra Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Ajax, Inter de Milão, Benfica, Atlético de Madrid, River Plate e Boca Juniors, entre outros clubes. Os jogos têm transmissão internacional por plataformas e canais ligados à ESPN.

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O crescimento da competição acompanha uma transformação mais ampla. As categorias de base deixaram de ocupar um espaço restrito aos departamentos de formação e passaram a integrar uma engrenagem capaz de conectar desempenho esportivo, tecnologia, comunicação e negócios. Quanto mais cedo um talento é identificado, maior o período disponível para acompanhar a evolução, avaliar o potencial e projetar uma negociação.

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A questão é que o futebol trabalha com uma variável difícil de antecipar: o desenvolvimento humano. O desempenho de uma criança em um torneio não assegura uma carreira profissional, assim como uma passagem discreta pela base não determina o futuro de um atleta. Entre a promessa identificada por um olheiro e o jogador capaz de sustentar uma trajetória no alto rendimento existe um processo de maturação física, aprendizagem tática, equilíbrio emocional e oportunidades.

O jogo também revela escolas de formação

A La Liga FC Futures, iniciativa da liga espanhola voltada ao futebol de base, oferece outra perspectiva sobre o fenômeno. Em 2026, o calendário internacional incluiu uma competição mundial Sub-12, disputada em Brunete, na Espanha, e um torneio internacional realizado em Orlando, nos Estados Unidos. O Real Betis venceu as duas edições, enquanto o Flamengo foi vice-campeão na disputa mundial de março.

Mais do que os resultados, os confrontos colocam em contato diferentes metodologias de formação. A maneira de ocupar os espaços, a pressão sobre o adversário, a construção desde a defesa e a valorização da posse da bola ajudam a revelar conceitos trabalhados nos centros de treinamento.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, acompanhou a Messi Cup e observou diferenças entre as equipes brasileiras e europeias. A empresa atua na gestão de carreiras de atletas como Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli. Freitas também acompanha PH Neto, jogador do sub-12 do Palmeiras.

"O que ficou de mais claro foi a enorme diferença de como o jogo dos brasileiros e europeus, especialmente espanhóis, é formatado. O Flamengo se destacou pela qualidade dos seus defensores, e atuou explorando contra-ataques, de uma forma oposta aquela que sua torcida cobra da sua equipe principal. Já o Palmeiras, que tinha o mais promissor atleta do torneio, se destacou pela intensidade e pressão sobre o portador da bola, em todos os setores do campo. Já os europeus que, claro, também queiram vencer, mostravam também uma clara preocupação com a qualificação do jogo, com uma construção organizada e princípios que valorizam a técnica e a posse da bola. O contraste foi gritante" Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil

A observação ajuda a compreender o valor esportivo do intercâmbio, mas não deve ser tomada como retrato definitivo das escolas nacionais. Uma equipe pode adotar estratégias diferentes conforme o adversário, a composição do elenco e os objetivos de cada partida. O mais importante, na formação, é ampliar o repertório dos jogadores e prepará-los para tomar decisões em contextos variados.

Thiago Freitas também chama a atenção para a permanência de determinados conceitos ao longo das categorias, apesar das mudanças frequentes nos elencos.

“Ainda que as equipes desses grandes clubes passem por muitas mudancas entre as categorias sub-11 e sub-15, ao longo das quais a maioria dos jovens é substituída, já é possivel identificar muito dos conceitos que cercam os jovens já na iniciacao esportiva deles, e o quanto ‘democráticos’ eles são com o perfil genético e físico das crianças”, diz.

O desafio para as comissões técnicas é desenvolver jogadores sem restringir as oportunidades a características físicas que podem mudar durante a adolescência. A formação exige observação contínua, paciência e capacidade de reconhecer que o amadurecimento não acontece no mesmo ritmo para todos.

O scouting chega cada vez mais cedo

O interesse por competições internacionais também está ligado à profissionalização dos departamentos responsáveis por identificar e acompanhar talentos. A análise de vídeos, os dados de desempenho e a circulação de informações permitem observar jogadores em diferentes países sem depender exclusivamente da presença física de um olheiro. Torneios com clubes conhecidos concentram essas oportunidades em poucos dias e oferecem referências para comparações entre atletas.

Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento voltado aos negócios do futebol, relaciona essa mudança à busca por antecipação no mercado.

"Eles estão diretamente ligados à transformação do futebol em uma indústria cada vez mais orientada por dados, scouting e antecipação. Os clubes não querem mais reagir ao talento, eles querem formá-lo desde o início", afirma.

A lógica tem consequências para os clubes formadores. Investimentos em centros de treinamento, profissionais especializados e metodologias de desenvolvimento podem fortalecer o desempenho esportivo e ampliar a capacidade de revelar jogadores. Ao mesmo tempo, a projeção internacional de uma promessa pode despertar o interesse de equipes estrangeiras antes de sua estreia profissional.

Luis Fhelipe, do Palmeiras, recebe prêmio de melhor em campo na Messi Cup (foto: Nicolas Andrade / Palmeiras)

Isso não significa que a presença em um torneio garanta valorização ou transferência. O mercado depende de desempenho consistente, necessidades dos clubes, condições contratuais e uma série de fatores que vão além de uma competição. A exposição, contudo, amplia o alcance das informações sobre os atletas e aproxima o trabalho das categorias de base de uma rede internacional de observação.

Thiago Gosling, presidente do Inter de Minas, clube detentor do Certificado de Clube Formador da CBF e parceiro do Flamengo nas categorias de base, ressalta que a competição precisa estar subordinada ao desenvolvimento.

"Principalmente porque estruturam o desenvolvimento do atleta desde muito cedo, dentro de um ambiente competitivo. Além de possibilitar a identificação de talentos, essas competições permitem acompanhar processos, estimulam a tomada de decisão e promovem a maturidade dos jogadores. No entanto, é necessário ter parcimônia. Não pode haver cobrança exagerada em termos de resultados. Nessa faixa etária, o foco precisa estar na formação e no desenvolvimento das habilidades técnicas, táticas e mentais" Thiago Gosling, presidente do Inter de Minas

A ressalva é fundamental em um ambiente no qual resultados, imagens e estatísticas circulam com rapidez. O futebol pode identificar potencial, mas não deve confundir uma avaliação momentânea com um prognóstico definitivo sobre a carreira de uma criança.

A vitrine tem um preço

A transformação das competições de base em produtos de alcance global não depende apenas dos jogos. Transmissões, redes sociais, conteúdos de bastidores e distribuição digital ajudam a construir audiência em torno de jogadores que ainda estão longe do profissionalismo. Para clubes e marcas, esse ambiente oferece oportunidades de relacionamento com torcedores e de exposição internacional.

Wagner Leitzke, head de desenvolvimento de negócios da Agência End to End, que trabalha na gestão de clubes e na conexão entre torcedores, marcas e entidades esportivas, identifica nessa dinâmica uma mudança na maneira como o futebol apresenta seus talentos.

"O grande diferencial desses torneios é transformar algo que sempre existiu no futebol, a busca pelo próximo craque, em entretenimento. Streaming, redes sociais, creators, bastidores e cobertura em tempo real fazem com que um atleta de 12 ou 16 anos já possa ser conhecido por torcedores do outro lado do mundo. Para os clubes, isso cria uma vitrine enorme; para o mercado, significa que a jornada de construção de valor de um atleta começa cada vez mais cedo" Wagner Leitzke, head de desenvolvimento de negócios da Agência End to End

O alcance amplia oportunidades, mas também expõe os jovens a expectativas que nem sempre correspondem à etapa em que se encontram. Uma atuação de destaque pode gerar comparações, cobranças e projeções prematuras. Em sentido contrário, um desempenho abaixo do esperado também pode ganhar repercussão desproporcional.

Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que agencia jogadores como o zagueiro Vitor Reis, destaca o nível de profissionalização alcançado pelas estruturas de formação.

"Hoje, os clubes monitoram atletas desde as categorias sub-12 com um nível de profissionalização que antes só existia no sub-20. Isso ajuda a explicar por que vemos jogadores tão jovens chegando prontos ao alto rendimento. Ao mesmo tempo, é reflexo de um ecossistema mais estruturado, com calendário, exposição internacional e uso de tecnologias, inclusive nos centros de treinamento, onde o gramado sintético já é uma realidade bastante difundida nas bases”, comenta.

Lionel Messi recebe a camisa do Flamengo na Messi Cup 2026, em Miami (foto: Reprodução/ESPN)

A evolução da infraestrutura e dos métodos de trabalho pode contribuir para o desenvolvimento, mas não elimina a necessidade de preservar outras dimensões da vida dos atletas. Viagens, concentrações e compromissos esportivos exigem acompanhamento das famílias e dos clubes para que a escola, o convívio social e a formação emocional não fiquem em segundo plano.

Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy, alerta para o risco de antecipar exigências próprias do futebol profissional.

"Esses torneios são importantes porque colocam os jovens em contato com diferentes escolas de futebol, culturas e formas de jogar desde o processo de formação. Competir contra grandes clubes e enfrentar outros níveis de exigência amplia o repertório do atleta e também oferece referências importantes para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado para que a exposição e a expectativa criadas em torno desses jogadores não antecipem etapas. Na base, o resultado não pode ser o único indicador de sucesso. O jovem ainda está em formação técnica, física e emocional, e cabe aos clubes criar um ambiente em que ele possa competir, aprender e até errar sem carregar uma pressão que deveria pertencer ao futebol profissional" Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy

A Messi Cup e a La Liga FC Futures representam duas faces de uma mesma transformação. De um lado, ampliam o intercâmbio esportivo, aproximam escolas de formação e oferecem experiências internacionais a jovens jogadores. De outro, inserem as categorias de base em uma indústria que busca antecipar a identificação de talentos e construir valor comercial cada vez mais cedo.

O futebol sempre procurou o próximo craque. A diferença é: agora, essa busca começa diante de câmeras, plataformas digitais e profissionais de mercado muito antes da estreia entre os adultos. O desafio não está em impedir que os jovens tenham oportunidades, mas em garantir que a ambição de encontrar uma futura estrela não se sobreponha ao direito de aprender, amadurecer e errar.



