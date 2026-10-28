Santos e Palmeiras empatam na Vila, e Flamengo agradece no Brasileirão

Santos e Palmeiras ficaram no empate por 0 x 0, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão. A igualdade no placar não foi um bom resultado para as pretensões dos rivais na competição. Afinal, o Verdão perdeu a chance de assumir a liderança provisória e agora tem os mesmos 70 pontos do líder Flamengo. O Peixe foi a 47, em oitavo, e ainda sonha com a próxima Libertadores.
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Na próxima rodada, os comandados do técnico Cuca medem forças com o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques. O Alviverde, por sua vez, encara o Remo na quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
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Antes desse confronto, o Verdão terá o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil pela frente. Afinal, o confronto com o Vasco ocorre no domingo (1), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. A volta, portanto, está marcada para o dia 8 de novembro (domingo), novamente às 17h (de Brasília), em São Januário.
Igualdade no placar
Na primeira chegada do Peixe, Gabriel Bontempo recebeu na entrada da área e buscou a finalização, contudo carimbou a defesa do Palmeiras. No rebote, Gabigol teve a chance, mas a arbitragem assinalou impedimento. Os visitantes, então, revidaram, quando Flaco cruzou para Marlon Freitas chutar de primeira, para fora.
No lado esquerdo, Piquerez teve liberdade para acionar Marlon Freitas entre linhas. O volante buscou Arias, que buscou o gol, porém a bola quicou e sobrou para Giay, que não foi feliz na pontaria.
Com espaço para ditar o ritmo no meio-campo, Bontempo encontrou Rodinei livre na direita. O lateral arriscou o chute, mas mandou por cima da meta de Carlos Miguel.
Em outra boa chegada do Santos, Coutinho tentou levantar a bola pelo meio, e ela tocou em Giay. Os jogadores pediram pênalti, entretanto o árbitro mandou a jogada seguir e entendeu que o toque foi no ombro do argentino.
No fim do primeiro tempo, Gabigol teve chances de finalizar. Em uma delas, ficou cara a cara com o arqueiro alviverde, no entanto, chutou em cima do adversário.
Arqueiros se destacam
Na volta do intervalo, Coutinho tentou um chute cruzado e levou perigo. Depois de um contra-ataque, o Santos chegou pela ponta e no cruzamento Gabigol desviou em cima de Carlos Miguel. O arqueiro, por sinal, também segurou com tranquilidade a bola após a cabeçada de Luan Peres.
Com as alterações, o Palmeiras tentou abrir o placar, mas faltou concentração e tranquilidade. Larson arriscou de longe e mandou para fora, enquanto Maurício exagerou e chutou para fora.
Ao avançar pela ponta esquerda, o Alvinegro Praiano deu um susto na defesa adversária. Rollheiser entrou na área e finalizou, mas no rebote Bontempo mandou em direção à rede, mas Arthur salvou em cima da linha.
Do outro lado, Diógenes se destacou. Na primeira delas, Flaco López avançou sobre a marcação e chutou em cima do arqueiro. Em um bom cruzamento, Murilo cabeceou para baixo com muito perigo, mas o goleiro defendeu.
Por fim, Bontempo cobrou falta, e Carlos Miguel saltou e fez a defesa. Contudo, a bola ficou viva na área, e o arqueiro teve que salvar novamente. Vitor Roque teve a chance de marcar, mas parou em Diógenes, enquanto Larson, de cabeça, mandou para fora nos acréscimos.
SANTOS 0 x 0 PALMEIRAS
33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/10/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: –
SANTOS: Diógenes; Rodinei (Igor Vinícius 39’/2ºT), João Alencar, Luan Peres e Barreal; Oliva (Lima 39’/2ºT), Gustavo Henrique (João Schmidt 31’/2ºT), Bontempo, Coutinho (Rolheiser 24’/2ºT) e Everton Cebolinha (Rony 39’/2ºT); Gabigol. Técnico: Cuca.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas (Larson 20’/2ºT), Andreas Pereira (Maurício 20’/2ºT) e Piquerez (Arthur 20’/2ºT); Arias (Vitor Roque 30’/2ºT) e Flaco López (Felipe Anderson 35’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Coutinho, Gabriel Bontempo e João Schmidt (SAN); Marlon Freitas, Piquerez, Giay e Barboza (PAL)
Cartões Vermelhos: Não teve
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