Com gol nos acréscimos, Fluminense vence o Internacional de virada

Foi com emoção até o fim, mas o Fluminense voltou a encontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Com gol de Lucho Acosta aos 52 minutos do segundo tempo, o Tricolor venceu o Internacional, de virada, no Maracanã, por 2 a 1. Hércules marcou o outro gol tricolor, enquanto Alan Patrick anotou o tento colorado.
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Com o resultado, o Fluminense respira na briga por uma vaga direta na Libertadores, na quinta colocação, com 54 pontos. Já o Internacional pode voltar para a zona de rebaixamento a depender dos resultados da rodada, com 35 pontos, apenas um acima do Grêmio, primeiro time dentro do Z4.
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Jogo morno no Maracanã
Um Maracanã vazio deu o tom do que se esperava dentro de campo. Foram 45 minutos de um jogo morno, onde o Internacional tentou se defender e o Fluminense, sem muita inspiração, tentava criar. O Tricolor até que descolou oportunidades para abrir o placar, mas esbarrou mais uma vez nas limitações técnicas das suas peças ofensivas. Hulk, de cabeça, e Hércules, em chute de fora da área, foram os dois que se destacaram positivamente, ao contrário de Canobbio, que errou praticamente tudo que tentou.
Inter sai na frente e deixa Fluminense na berlinda
Já na etapa final, o Internacional precisou de apenas um minuto para balançar as redes e sair na frente do placar. Em um lance que começou em um domínio errado de Hulk no ataque tricolor, o Inter desceu em velocidade para o ataque, e após receber assistência de Matheus Bahia, Alan Patrick bateu cruzado, sem chances para Fábio.
Atrás no placar, o Fluminense – que já não vinha bem na partida – entrou em parafuso. O Tricolor não conseguiu se recuperar do gol sofrido, e passou a mostrar um nervosismo fora do normal. Hulk, vaiado, foi substituído e chegou a discutir com o torcedor. Castillo, que entrou em seu lugar, desperdiçou uma boa chance de empatar logo em seu primeiro lance, parando nas mãos de Kauan Jesus.
Hércules: o herói tricolor
Assim como é de praxe desde que chegou ao Fluminense, Hércules apareceu mais uma vez para marcar um gol decisivo. Na marca dos 32 minutos, após cobrança de falta na área, o camisa 35 do Fluminense acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para Kauan Jesus, e empatou o jogo. O gol animou o Fluminense, que foi para cima do Internacional nos minutos finais, mas deixou espaços. Alerrandro, de cabeça, desperdiçou uma boa chance pro Inter. Matheus Bahia, de fora da área, obrigou Fábio a fazer uma bela defesa.
Nos acréscimos, o Fluminense até que tentou ensaiar uma pressão com uma chuva de bolas levantadas na área do Internacional. Mas foi pelo chão que a virada veio no minuto final. Aos 52 minutos, em jogada que começou com Hércules, Guga cruzou rasteiro, Castillo finalizou à queima-roupa, Kauan Jesus fez um milagre, mas no rebote, Lucho Acosta marcou o gol da vitória tricolor no Maracanã.
Próximos compromissos
Desse modo, Fluminense e Internacional tem como próximos compromissos os jogos da 34ª rodada do Brasileirão, uma vez que foram eliminados da Copa do Brasil. O Tricolor visita o Vitória, no Barradão, na sexta-feira (6), às 20h (de Brasília). Já o Colorado, por sua vez, joga na terça-feira (3), no Beira-Rio, onde recebe o Coritiba, às 21h30 (de Brasília).
FLUMINENSE 2×1 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro 33ª rodada
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 24/10/2026, às 19h30 (de Brasília)
Público: 12.282 presentes
Renda: R$ 558.839,50
Gols: Alan Patrick, 1’/2ºT (0-1); Hércules, 32’/2ºT, (1-1), Lucho Acosta, 52’/2ºT (2-1)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê (Guilherme Arana, 35’/2ºT); Hércules, Nonato e Ganso (Lucho Acosta, 12’/2ºT); Canobbio (Wesley Natã, 28’/2ºT), Savarino (Serna, 28’/2ºT) e Hulk (Castillo, 12’/2ºT). Técnico: Marcão.
INTERNACIONAL: Kauan Jesus, Bruno Gomes, Maripán, Juninho, Aguirre, Ronaldo (João Vitor, 44’/2ºT), Thiago Maia (Villagra, 13’/2ºT), Bernabei (Vitinho, intervalo), Matheus Bahia, Alan Patrick (Paulinho, 44’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões Amarelos: Ignácio, Renê (FLU); Alerrandro, Aguirre (INT)
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