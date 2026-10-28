Bragantino bate Chapecoense com dois de Wallace Yan e entra no G9

O Bragantino venceu a Chapecoense por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa controlou o ritmo do confronto do início ao fim e garantiu os três pontos com autoridade.
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Além disso, os mandantes impuseram velocidade pelos lados e não permitiram que o rival catarinense ameaçasse a meta defensiva. Com isso, o time paulista quebrou a sequência recente sem vitórias e deu um salto relevante na tabela de classificação.
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Bragantino domina desde o início
Os donos da casa ditaram o ritmo logo no início e ocuparam o campo ofensivo com bastante intensidade. A equipe chegou a abrir a contagem aos 27 minutos em desvio de Eduardo Sasha, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.
A retranca catarinense ruiu aos 42 minutos da primeira etapa em jogada rápida de ataque. A zaga adversária travou o avanço de Fernando, mas Wallace Yan aproveitou a bola solta na grande área e bateu rasteiro no canto para inaugurar o marcador.
Massa Bruta acelera na etapa final
O Bragantino retornou do intervalo com postura ainda mais agressiva e ampliou a vantagem logo aos cinco minutos da etapa final. Lucas Barbosa arrancou pela ponta direita e cruzou com precisão para Wallace Yan, que dominou no peito e fuzilou de primeira para anotar uma pintura.
Contudo, a Chapecoense tentou responder em cobranças de falta de longa distância e investidas aéreas com Bolasie. A defesa paulista cortou todos os cruzamentos e manteve a tranquilidade para os contra-ataques puxados pelos homens de frente.
Por outro lado, os mandantes mantiveram o volume alto e quase fizeram o terceiro aos 29 minutos com uma bomba na trave de Ryan Augusto. A equipe ainda desperdiçou outras chegadas claras na entrada da grande área com chutes travados de Herrera e Fabinho.
Mosquera decreta o triunfo
O golpe de misericórdia dos paulistas aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo após bonita transição ofensiva. O argentino Herrera recebeu pela direita, limpou a marcação e cruzou na medida para Henry Mosquera escorar para as redes na segunda trave.
Dessa forma, o resultado positivo levou o clube do interior aos 44 pontos e colocou o elenco no nono lugar da pontuação do Brasileirão. Assim, a Chapecoense permaneceu estacionada na lanterna com apenas 21 pontos somados e segue em situação dramática dentro do Z4.
BRAGANTINO 3×0 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro 33ª rodada
Data: 28/10/2026
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Público presente: 2.137
Renda: R$ 49.340,00
Gols: Wallace Yan, aos 42’/1ºT e aos 5’/2ºT, e Henry Mosquera, aos 44’/2ºT (BRA).
BRAGANTINO: Cleiton; Ryan Augusto (Sant’Anna, 32’/2ºT), Alix Vinicius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Matheus Fernandes, 31’/2ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 26’/2ºT); Lucas Barbosa, Wallace Yan (Herrera, 33’/2ºT) e Fernando (Henry Mosquera, 26’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini
CHAPECOENSE: Anderson; Bruno Tubarão (Dudu, 19’/2ºT), Kauan, João Paulo e Bruno Pacheco; Bruno Matias (Max, 33’/2ºT), Fernando (Túlio Eduardo, intervalo), David (Rosivan, 33’/2ºT) e Giovanni Augusto; Bolasie e Marcinho (Kevin Ramírez, 11’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)
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