Abel analisa empate do Palmeiras e detona gramado da Vila: "Inacreditável"

O Palmeiras perdeu a chance de pressionar o Flamengo e assumir a liderança provisória do Brasileirão. Afinal, a equipe paulista empatou por 0 a 0 com o rival Santos, na Vila Belmiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira detonou o gramado da casa santista e fez uma análise sobre a atuação da equipe.
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O gramado não é do nível da grandeza das duas instituições. Lamentável que não haja regulamentação séria como há na Europa e nos melhores campeonatos do mundo. É inacreditável que se deixe jogar duas equipes em um gramado nestas condições. Convido-os a pegar vossas câmaras e ir ali, fazer o trabalho que ninguém faz, afirmou.
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"É fiscalizar a qualidade do gramado. Já falei várias vezes, se querem bons espetáculos, a primeira coisa para isso é ter um gramado em condições, completou.
Clássico equilibrado
O treinador entendeu que o confronto foi equilibrado. No entanto, na visão do comandante, o Verdão teve momentos de destaque, sobretudo quando fez as substituições e oxigenou a equipe.
"O Santos no returno é uma das equipes que mais se reforçou e vem num crescente. O Palmeiras precisava ganhar, sabemos disso. Porventura a equipe com mais jogos no Brasileiro, entramos muito bem no jogo. Tivemos uma chance com o Arias e Giay, uma do Marlon, do Flaco e depois o adversário tem uma na cara do Carlos Miguel com o Gabigol, que o Carlos Miguel fez uma grande defesa", frisou.
"A partir das substituições, criamos oportunidades e o adversário também. O Arthur tirou em cima, mas lembro do lance do Roque em cima do goleiro, o último lance em que o Larson tem todas as condições para meter lá dentro e não conseguimos", completou.
Sequência da temporada
A igualdade no placar não foi um bom resultado para as pretensões dos comandados do técnico Abel Ferreira na competição. Afinal, o Verdão perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Brasileirão. Agora, a equipe paulista tem os mesmos 70 pontos do líder Flamengo, porém com uma vitória a menos. O Rubro-Negro encara o Vasco, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, às 20h (de Brasília).
Por fim, na próxima rodada, o Alviverde encara o Remo na quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Antes desse confronto, o Verdão terá o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil pela frente. Afinal, o confronto com o Vasco ocorre no domingo (1), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque.
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