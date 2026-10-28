Abel analisa empate do Palmeiras e detona gramado da Vila: "Inacreditável"

O Palmeiras perdeu a chance de pressionar o Flamengo e assumir a liderança provisória do Brasileirão. Afinal, a equipe paulista empatou por 0 a 0 com o rival Santos, na Vila Belmiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira detonou o gramado da casa santista e fez uma análise sobre a atuação da equipe.

O gramado não é do nível da grandeza das duas instituições. Lamentável que não haja regulamentação séria como há na Europa e nos melhores campeonatos do mundo. É inacreditável que se deixe jogar duas equipes em um gramado nestas condições. Convido-os a pegar vossas câmaras e ir ali, fazer o trabalho que ninguém faz, afirmou.

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"É fiscalizar a qualidade do gramado. Já falei várias vezes, se querem bons espetáculos, a primeira coisa para isso é ter um gramado em condições, completou.

Clássico equilibrado

O treinador entendeu que o confronto foi equilibrado. No entanto, na visão do comandante, o Verdão teve momentos de destaque, sobretudo quando fez as substituições e oxigenou a equipe.