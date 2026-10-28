Alan Patrick detona arbitragem após derrota: "Faltou culhão"

Alan Patrick marcou o gol do Internacional diante do Fluminense - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional esteve a poucos segundos de garantir um pontinho mais do que importante na luta contra o rebaixamento, mas acabou sendo derrotado pelo Fluminense no Maracanã. De virada, o Tricolor superou o Colorado por 2 a 1, com gol no minuto final de Lucho Acosta. Contudo, o resultado não foi muito bem digerido pelo time gaúcho.

Após o apito final, Alan Patrick, autor do gol do Internacional na partida, desabafou em direção a arbitragem. O capitão colorado detonou a atuação do árbitro Lucas Casagrande que, na opinião do camisa 10, deixou de expulsar o lateral Renê, do Fluminense, por um segundo cartão amarelo.

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"Faltou personalidade para o árbitro dar o segundo cartão para o Renê, uma falta clara para cartão. Faltou colhão da parte dele para dar o cartão. Teve alguns lances polêmicos, um lance do Thiago Silva na área que ele inverte no primeiro tempo que é um pênalti claro", iniciou Alan, que emendou:

"Mas agora não adianta ficar lamentando. Acabaram comprometendo, os minutos no final a gente não entende ele acrescentar. Não vai voltar atrás. Saímos muito frustrados, tinhamos a possibilidade com o que aconteceu de sair com o resultado positivo", finalizou.

Com o resultado, o Internacional pode retornar para a zona de rebaixamento do Brasileirão, caso Grêmio ou Corinthians vençam na rodada. Por enquanto, o Colorado segue na 16ª colocação, com 35 pontos.