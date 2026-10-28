Hulk discute com torcedor ao ser substituído em jogo do Fluminense

A noite acabou alegre para o Fluminense no Maracanã. Diante do Internacional, o Tricolor saiu atrás no placar, mas conquistou uma vitória de virada por 2 a 1, graças a um gol de Lucho Acosta no minuto final de partida. Contudo, para o atacante Hulk, a noite não foi das melhores.
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Titular mais uma vez, Hulk teve uma atuação apagada diante do Internacional. O camisa 7 pouco fez com a bola no pé, foi facilmente desarmado pelos seus marcadores, e para piorar, errou o domínio que gerou o gol do time gaúcho.
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Hulk discutiu com um torcedor do Fluminense e fez gestos que pareciam indicar que iria atrás dele do lado de fora. https://t.co/cdAnBxRabW
Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) October 28, 2026
Desse modo, Hulk foi substituído por Rodrigo Castillo aos 13 minutos do segundo tempo sob muitas vaias no Maracanã. A cobrança foi tão forte que, ao chegar no banco de reservas, o atacante decidiu discutir com um torcedor que estava na mureta.
Apesar da discussão de momento, Hulk se acalmou e acompanhou do banco de reservas a virada do Fluminense sobre o Internacional, por 2 a 1. Com o triunfo, o Tricolor encerrou a sequência negativa de três derrotas consecutivas pelo Brasileirão.
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