Pedro desencanta, Lino brilha e líder Flamengo goleia o Vasco

Após seis jogos sem balançar as redes, o atacante Pedro colocou fim à seca e, ao lado de Samuel Lino, foi decisivo para a goleada do Flamengo sobre o Vasco na noite desta quinta-feira (29/10), pela 33ª rodada do Brasileirão. Afinal, foram dele dois dos gols deste 4 x 1 em jogo movimentadíssimo no Nilton Santos sob chuva.
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Pedro abriu o placar, viu o Vasco (que jogou com um misto de titulares e reservas) empatar com Lescano, mas, ainda no primeiro tempo, o artilheiro marcou o segundo gol. Na etapa final, com o Vasco perdendo muitas chances, Samuel Lino, o melhor em campo, ampliou para o Fla, fazendo dois gols.
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Este resultado foi sensacional para o Flamengo. Afinal, o time chegou aos 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, faltando cinco rodadas para o fim da competição. O rubro-negro ainda enfrentará o Fortaleza fora de casa. Porém, mesmo que perca o jogo, que será em São Paulo, se manteria em primeiro por ter uma vitória a mais do que o time paulista.
O Vasco parou nos 38 pontos, em 13º lugar. Assim, segue ainda com algum risco de rebaixamento, já que o primeiro fora, o Grêmio tem 34 pontos.
Vasco e Flamengo fizeram um duelo bem movimentado. Com Emerson Royal adaptado na lateral-esquerda e Arrascaeta no meio desde o início, o Flamengo chegou ao gol aos nove minutos. Arrascaeta lançou Varela, e este cruzou para a cabeça de Pedro. Mas o Vasco, que jogou mesclado com titulares e reservas (o técnico guardou parte do time para a ida da semifinal da Copa do Brasil, domingo contra o Palmeiras), não se fez de rogado.
Assim, não demorou muito para empatar. Aos 14, passe de Cuiabano para Brenner na ponta esquerda foi excelente. O cruzamento do vascaíno encontrou Lescano bem colocado na área. O chute foi perfeito para deixar tudo igual.
O jogo seguiu lá e cá, e foi chuvoso, com alguns empurrões envolvendo Pulgar, Emerson Royal, Hinestroza e Lescano. Mas os times buscavam o ataque. Pelo Fla, Arrascaeta de fora da área obrigou Léo Jardim a difíceis defesas e Emerson Royal perdeu grande chance na pequena área. O Vasco, jogando pelos flancos e tentando buscar Vegetti, levava perigo e, aos 36, Marino Hinestroza perdeu um gol feito ao concluir, da marca do pênalti, um cruzamento que foi rente à trave direita de Rossi.
Aos 42, o Flamengo ficou de novo na frente. Uma rápida troca de passes fez a bola chegar até Pedro, que rolou para Samuel Lino na entrada da área. O atacante chutou e Léo Jardim fez difícil defesa parcial. Mas a sobra caiu nos pés de Pedro: 2 x 1. Foi seu gol 18 (vice-artilheiro, atrás do 21 de Viveros, Athletico-PR)
Aos sete minutos, Paquetá roubou a bola e armou rápido o ataque do Flamengo. Arrascaeta conduziu até perto da área e rolou para Varela. A zaga conseguiu afastar, mas a sobra caiu nos pés de Samuel Lino na entrada da área. Chute certeiro para colocar 3 x 1 no placar.
Porém, após fazer 3 x 1, o Flamengo recuou e começou a falhar na defesa. O Vasco teve em cinco minutos quatro chances claras: um chute de Calidio; uma bola que bateu em Lezcano e quase enganou Rossi, que mandou bem; um chute de Gabriel Pereira muito perto do gol; uma bola de Brenner que Rossi, atento, salvou.
O Vasco seguiu guerreiro, em cima, buscando o gol, com o Flamengo nitidamente sem força ofensiva. Nem mesmo com Luiz Araújo e Bruno Henrique entrando para dar frescor ao time. E tome Vasco perdendo chance. Uma com Puma foi incrível na pequena área.
Mas quem não faz, leva. Aos 42, quando a chuva apertou muito, o zagueiro Léo Ortiz levou a bola da intermediária até a entrada da área, passando por todo mundo, e chutou no travessão. A sobra ficou com Samuel Lino, que tocou com categoria, no ângulo esquerdo de Léo Jardim. O Flamengo, que estava atacando pouco, construía a goleada.
VASCO 1×4 FLAMENGO
Brasileirão 2026 – 33ª rodada
Data: 29/10/2026
Local: Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Pedro, 9’/1ºT (0-1); Lescano, 14’/1ºT (1-1); Pedro, 40’/1ºT (1-2); Samuel Lino, 7’/2ºT (1-3); Samuel Lino, 39’/2ºT (1-4)
VASCO: Léo Jardim; Puma, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Cuiabano (Piton, 14’/2ºT); Jair, Thiago Mendes (Tchê Tchê, 14’/2ºT) e Lescano; Marino Hinestroza (Bruno Duarte, 14’/2ºT), Colidio (Nuno Moreira, 26’/2ºT) e Brenner (David, 26’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta (Luiz Araújo, 17’/2ºT); Plata (Paquetá, Intervalo e, depois, Freitas, 31’/2ºT), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique, 24’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Plata, Samuel Lino (FLA)
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