Os traços que unem Robert Renan, Felipe Anderson e Reinier

Hoje, os três jogadores brasilienses entram em campo pelo sonho de voltar cada um ao seu quadrado para disputar a final da Copa do Brasil em 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha - (crédito: Kleber Sales/CB/D.A. Press)

Antes de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, havia três endereços no Distrito Federal. Em Santa Maria, Felipe Anderson aprendeu os fundamentos do futebol em um campo de terra atrás de um batalhão da Polícia Militar. Na Expansão do Setor O, em Ceilândia, Robert Renan cresceu entre as quadras e os campos da cidade. No Guará, Reinier era o mais novo das peladas na quadra de chão batido perto de casa. Hoje, os três jogadores brasilienses entram em campo pelo sonho de voltar cada um ao seu quadrado para disputar a final da Copa do Brasil em 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha.

Em Santa Maria, Felipe Anderson começou a jogar em uma escolinha instalada no 26º batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Filho de um gari, o meia-atacante cresceu em uma realidade em que até as chuteiras eram artigo de luxo. Aos 13 anos, chamou a atenção de olheiros e deixou a cidade para seguir a formação no futebol. Passou por Coritiba e Santos antes de construir carreira na Europa, com destaque para a passagem pela Lazio, da Itália.

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Do outro lado da semifinal, Robert Renan encontrou no futebol uma possibilidade de mudar a vida dele e da família. Na Expansão do Setor O, em Ceilândia, começou nas quadras e depois no campo sintético do projeto Arte Líder, que usava o esporte como ferramenta de transformação social. Aos 13 anos, em 2018, deixou a cidade para jogar no Novo Horizonte, em Minas Gerais. No ano seguinte, passou pelo Grêmio Novorizontino, em São Paulo. Meses depois, aos 16, assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, dando um novo passo na carreira.

Em março, Robert Renan recebeu o título de cidadão benemérito do Distrito Federal, em cerimônia na Câmara Legislativa, em reconhecimento à trajetória no futebol e ao papel social. Sempre que a agenda permite, o zagueiro de 23 anos volta à capital. Um dos programas favoritos é acompanhar o tradicional Torneio Arimatéia de futsal, em Taguatinga, onde é recebido como ídolo. "É muito importante para mim, sempre sonhei com esse reconhecimento. Não consigo mais andar onde eu moro, é um apoio que contagia. Não tem palavras para descrever o sentimento. Sair de onde eu saí para chegar aqui hoje foi com muito esforço e suor", relatou.

No Guará, Reinier cresceu em uma família ligada ao esporte. O pai, Mauro Brasília, foi campeão mundial de futsal em 1985 com a Seleção Brasileira. O garoto era o mais novo nas peladas da quadra de chão batido perto de casa e, desde pequeno, vivia com a bola nos pés. A passagem pelo Flamengo o projetou nacionalmente, antes da transferência para o Real Madrid, em 2020.

Entretanto, ontem, Reinier indicou que deve desfalcar o Atlético-MG nos compromissos decisivos desta reta final de temporada, incluindo a final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, em 21 de outubro, em Barranquilla, na Colômbia. O camisa 19 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Cruzeiro. O Galo não costuma estabelecer prazos para a recuperação dos atletas. "Não vai faltar força de vontade e dedicação para superar esse momento. Quero estar de volta o quanto antes para dar muitas alegrias a vocês, atleticanos", escreveu nas redes sociais.

O Mané Garrincha faz parte da trajetória dos três. Em 2019, Reinier voltou à cidade natal para viver uma tarde especial com a camisa do Flamengo: estreou como titular, marcou o primeiro gol como profissional e deu uma assistência na vitória sobre o Avaí, sob o comando de Jorge Jesus. Cinco anos depois, Robert Renan esteve no estádio pelo Internacional, na vitória por 2 x 0 sobre o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil.

Felipe Anderson também voltou a pisar no gramado da arena desde que retornou ao Brasil. Foram duas partidas em Brasília, ambas contra o Vasco, pelo Brasileirão, e duas vitórias do Palmeiras por 1 x 0, em setembro de 2024 e maio de 2025. Antes, havia disputado dois jogos com a Seleção na campanha campeã nos Jogos Olímpicos Rio-2016.

O Palmeiras chega à semifinal após empate sem gols com o Santos pelo Brasileirão. Abel Ferreira pode ter Vitor Roque de volta entre os titulares, depois de o atacante se recuperar de uma entorse no tornozelo direito. Paulinho e Sosa seguem fora. O Vasco terá o desfalque de Andrés Gómez, que continua com dores no pé esquerdo e havia ficado fora do clássico contra o Flamengo.

O Atlético-MG terá os retornos de Everson e Cuello, mas perdeu Reinier, com lesão muscular na coxa esquerda. Vitão deixou o clássico contra o Cruzeiro com dores na região cervical, mas treinou normalmente e viajou com a delegação. O Galo chega ao duelo após três derrotas consecutivas.

O Grêmio pode repetir a equipe que venceu o Athletico-PR por 2 x 0 na quinta-feira. A principal dúvida está na defesa, com Kannemann disputando posição com Balbuena. Pavon, Diego Caito, Nardoni e Danilo Barbosa seguem fora por lesão.

Programe-se

Palmeiras x Vasco

Local: Nubank Parque, São Paulo

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Globo, SporTV, GE TV, Premiere e Prime Video

Prováveis escalações

Palmeiras — Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Vasco — Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel

Grêmio x Atlético-MG

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Horário: 18h30

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video

Prováveis escalações

Grêmio — Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon; Noriega e Villasanti; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi

Atlético-MG — Everson; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Igor Gomes; Bernard, Cuello e Victor Hugo. Técnico: Eduardo Domínguez