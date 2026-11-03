Matheus Cunha comanda virada épica do Manchester United

Em jogo emocionante e dramático, nesta terça-feira (3/11), pela quarta rodada da Champions League, o Manchester United, sob a batuta do atacante brasileiro Matheus Cunha, conseguiu uma vitória de virada por 3 a 2 para lavar a alma e atenuar a crise que atravessa.

Afinal, em Old Trafford, foi para o intervalo sem jogar nada e perdendo para a Roma por 2 a 0, gols de Soulé e Malen. Na etapa final, nada parecia indicar que as coisas dariam certo. Baleba se machucou quando estava prestes a marcar para o United, e Bruno Fernandes desperdiçou um pênalti. Mas o pênalti teve de ser repetido e Bruno Fernandes, desta vez, converteu. Isso incendiou a torcida, irada com a diretoria e que vinha jogando bolinhas de tênis no campo como forma de protesto. E aí apareceu Matheus Cunha. Ele era o melhor jogador do time e foi premiado com dois gols, aos 37 e aos 40 minutos. No fim, o brazuca foi expulso por falta em Balerdi. United 3 a 2, de virada. Sensacional!

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Assim, o Manchester United, que vinha de nove jogos sem vencer e às portas da zona de rebaixamento do Inglês, conseguiu uma reação na Champions, chegando aos sete pontos e se consolidando na zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar), enquanto deixou a Roma com quatro pontos (19º).

Roma domina o primeiro tempo

O Manchester United bem que tentou, nos primeiros minutos, buscar o ataque com Matheus Cunha e Bruno Fernandes. Mas a defesa inglesa era um queijo suíço, cheia de buracos. Aos 10 minutos, após recuperar a bola no meio de campo, a Roma encaixou o contra-ataque, com o holandês Malen tocando para Rodrigo Mora na esquerda. O português lançou o argentino Soulé na área. Foi só o argentino ajeitar e bater no contrapé do goleiro Lammens. Cinco minutos depois, nova falha gritante, com a bola chegando a Soulé, que sofreu pênalti de Heaven. Pênalti que Malen cobrou e fez seu quarto gol nesta Champions.

A vantagem fez a Roma se fechar um pouco mais, dando espaços para o United passar a jogar na intermediária de ataque, mas sem ser efetivo na hora de finalizar. Já a torcida do United, que lotou Old Trafford, surgiu pedindo a saída da família Glazer, que comanda o clube há 21 anos. Inclusive, aos 21 minutos, para celebrar o tempo que a família está no poder, jogou bolinhas de tênis no gramado, tradição utilizada por torcidas de vários clubes na Europa para parar o jogo e viralizar o descontentamento com os mandatários. No fim, a Roma quase ampliou duas vezes, com Malen e Soulé.

Reação do United e gols de Matheus Cunha

No segundo tempo, logo no primeiro ataque, Baleba entrou livre e iria marcar para o United, mas sentiu uma lesão na hora do arremate e saiu para a entrada de Tielemans. Poucos minutos depois, aos 12, Matheus Cunha sofreu falta na área. Pênalti para o time inglês. Bruno Fernandes cobrou no canto esquerdo, e o goleiro Vásquez defendeu, com Cristante isolando a bola. Mas, como Cristante invadiu a área antes de Bruno chutar a bola, o pênalti voltou. Desta vez, Bruno Fernandes cobrou e marcou. No minuto seguinte quase o empate. Mbeumo recebeu em profundidade entrou livre na área e chutou. A bola bateu nas duas traves e não entrou.

A partir daí, pressão total do United, com a Roma toda recuada, tentando segurar a vantagem. Conseguiu até os 37 minutos, quando Matheus Cunha aproveitou uma falha incrível de Balerdi para, livre na frente do goleiro, mandar a bola para a rede. E, aos 40, o brasileiro foi perfeito. Recebeu um lançamento pela direita, invadiu a área e, mesmo sem estar em boa condição para finalizar, mandou uma bomba entre a trave e o goleiro. A bola roçou no poste e entrou. Virada incrível!

Matheus Cunha ainda levou cartão vermelho por fazer uma falta e evitar o início de um contra-ataque italiano. Mas, apesar da expulsão, saiu ovacionado. Fim de jogo, e o United conseguiu uma vitória que parecia improvável, por tudo o que o time não fez no primeiro tempo.