Capitão da seleção de Cabo Verde é absolvido de acusação de estupro

O atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, foi inocentado da acusação de crime sexual investigada pelas autoridades da Nova Zelândia. Nesta quarta-feira (4), a polícia anunciou a conclusão do inquérito e informou que não apresentará acusações contra o jogador. Em contrapartida, as autoridades acusaram formalmente a brasileira de 40 anos que denunciou o atleta por prestar falsas declarações.

Segundo o inspetor de polícia Scott Beard, a investigação não encontrou fundamento para as alegações apresentadas contra o futebolista. Além disso, as autoridades informaram, inclusive, que a mulher, de 40 anos, responderá criminalmente com base na Lei de Crimes da Nova Zelândia (Crimes Act).

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Em comunicado oficial, Beard destacou que a decisão de apresentar uma acusação contra a brasileira aconteceu após meses de trabalho investigativo. A apuração ficou sob responsabilidade da equipe especializada em crimes sexuais contra adultos da polícia neozelandesa.

A denúncia chegou às autoridades de Auckland em 10 de abril deste ano. O caso teria ocorrido semanas antes, em um hotel da cidade, durante a passagem da delegação de Cabo Verde pela Nova Zelândia para a disputa de um torneio. Justiça intima brasileira

Na ocasião, Ryan Mendes estava com a seleção cabo-verdiana e a brasileira trabalhava como intérprete e prestava apoio operacional à delegação. A investigação, aliás, ganhou repercussão internacional e acompanhou o jogador durante a participação de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026.

Assim, com a conclusão do inquérito, a polícia comunicou oficialmente à defesa que Mendes não enfrentará acusações. O advogado do atleta, Karl Trotter, afirmou que o jogador recebeu a notícia com alívio e considerou o desfecho uma confirmação de sua inocência.

Agora, a mulher, que não teve a identidade revelada, deverá comparecer ao Tribunal Distrital de Auckland no próximo dia 10 para responder à acusação de falsa declaração. A polícia, entretanto, informou que não fornecerá outros detalhes sobre o caso.