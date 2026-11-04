InícioEsportes
Futebol

Capitão da seleção de Cabo Verde é absolvido de acusação de estupro

Brasileira, de 40 anos, que acusou Ryan Mendes foi denunciada por falso testemunho pelas autoridades da Nova Zelândia

Ryan Mendes (20) é capitão da seleção de Cabo Verde - (crédito: Foto: Divulgação / FCF)
Ryan Mendes (20) é capitão da seleção de Cabo Verde - (crédito: Foto: Divulgação / FCF)

O atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, foi inocentado da acusação de crime sexual investigada pelas autoridades da Nova Zelândia. Nesta quarta-feira (4), a polícia anunciou a conclusão do inquérito e informou que não apresentará acusações contra o jogador. Em contrapartida, as autoridades acusaram formalmente a brasileira de 40 anos que denunciou o atleta por prestar falsas declarações.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o inspetor de polícia Scott Beard, a investigação não encontrou fundamento para as alegações apresentadas contra o futebolista. Além disso, as autoridades informaram, inclusive, que a mulher, de 40 anos, responderá criminalmente com base na Lei de Crimes da Nova Zelândia (Crimes Act).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em comunicado oficial, Beard destacou que a decisão de apresentar uma acusação contra a brasileira aconteceu após meses de trabalho investigativo. A apuração ficou sob responsabilidade da equipe especializada em crimes sexuais contra adultos da polícia neozelandesa.

A denúncia chegou às autoridades de Auckland em 10 de abril deste ano. O caso teria ocorrido semanas antes, em um hotel da cidade, durante a passagem da delegação de Cabo Verde pela Nova Zelândia para a disputa de um torneio.

Justiça intima brasileira

Na ocasião, Ryan Mendes estava com a seleção cabo-verdiana e a brasileira trabalhava como intérprete e prestava apoio operacional à delegação. A investigação, aliás, ganhou repercussão internacional e acompanhou o jogador durante a participação de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026.

Assim, com a conclusão do inquérito, a polícia comunicou oficialmente à defesa que Mendes não enfrentará acusações. O advogado do atleta, Karl Trotter, afirmou que o jogador recebeu a notícia com alívio e considerou o desfecho uma confirmação de sua inocência.

Agora, a mulher, que não teve a identidade revelada, deverá comparecer ao Tribunal Distrital de Auckland no próximo dia 10 para responder à acusação de falsa declaração. A polícia, entretanto, informou que não fornecerá outros detalhes sobre o caso.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/11/2026 21:49 / atualizado em 04/11/2026 21:49
    x