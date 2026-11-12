Michael Carrick é demitido do comando técnico do Manchester United

A maré de azar do Manchester United continua. Na manhã dessa quinta-feira (12/11), o time inglês anunciou a demissão do técnico Michael Carrick. O anúncio foi feito em uma nota publicada no site do clube.
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Carrick assumiu o comando técnico do United no fim da última temporada de maneira interina após a demissão de Rúben Amorim. O ex-volante conseguiu bons resultados no início do projeto e levou a equipe até a terceira posição da Premier League, classificando os Red Devils à Champions League.
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Para a temporada 2026/27, Carrick foi efetivado como treinador principal. Mas, o começo ruim da equipe rendeu a demissão do treinador. À beira do gramado, o comandante inglês conseguiu apenas três vitórias em 15 partidas, colocando o Manchester United dentro da zona de rebaixamento da Premier League.
O Manchester United não conseguiu manter grandes sequências com treinadores após a saída de Alex Ferguson, em 2013. Nesse período, foram 12 trocas de técnicos e um período de poucas glórias ao Red Devils. A última conquista de Premier League, inclusive, foi no último ano do lendário treinador inglês sob comando do clube, somando 13 anos de jejum.
Em nota, o Manchester United classificou o início de temporada de Michael Carrick como "decepcionante": "Após início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão, extremamente difícil, de que uma mudança é necessária para alcançarmos nossas ambições.", disse o clube.
Carrick jogou por 12 anos no Manchester United, entre 2006 e 2018. Essa foi a segunda passagem do ex-volante sob o comando técnico da equipe. A primeira foi em 2021, também de forma interina após a demissão de Solskjaer.
Mesmo com a demissão, o Manchester United valorizou a passagem do ex-jogador pelo clube e agradeceu os serviços prestados à beira do gramado: "Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United. Assim como fez enquanto jogador, ele demonstrou os mais elevados padrões de dedicação e profissionalismo. Sua liderança e as conquistas da última temporada serão sempre lembradas com carinho.", finalizou o clube em nota publicada.
O principal postulante ao lugar de Carrick é Mauricio Pochettino. O treinador argentino é o atual técnico da seleção dos Estados Unidos e tem passagens pelo futebol inglês no currículo, quando treinou o Southampton, Tottenham e o Chelsea.
A cláusula de recisão contrartual de Pochettino com a seleção estadunidense é de 10 milhões de dólares (55 milhões de reais). O treinador ainda comandará os Estados Unidos nas partidas contra o Haiti na Data Fifa, pela Nations League da Concacaf. O próximo desafio do Manchester United será diante do Liverpool, no dia 22 de novembro, em Anfield.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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