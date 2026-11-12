Nations League: Itália vira sobre a França; Espanha e Inglaterra avançam

Itália vence a França em casa e chega à liderança do grupo na Nations League - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

A Nations League voltou ao calendário do futebol europeu na última quinta-feira (12/11) com vitória italiana sobre a França no clássico e classificação de Inglaterra e Espanha para as quartas de finais.

No San Siro, a França parecia jogar ketchup na pizza italiana ainda no primeiro tempo. Mesmo sem Mbappé e Dembélé, Olise aproveitou o erro na saída de bola de Donnarumma e abriu o marcador aos visitantes. Entretanto, com o brilho de Pio Esposito, ao marcar duas vezes, a Itália virou o jogo e catapultou à liderança do Grupo 1 da Nations League. Frattesi também balançou as redes do goleiro Maignan e deu tons finais ao clássico.

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Com isso, a Itália empata com a França nos 10 pontos, mas fica a frente devido à vitória no confronto direto. Entretanto, a Bélgica venceu a Turquia por 2 x 1, chegou aos nove tentos na terceira colocação e briga pela vaga às quartas de finais.

Itália e Bélgica se enfrentam na última rodada. A Azzurra depende de apenas um empate para passar de fase. A França, por outro lado, pega a rebaixada Turquia e necessita apenas de si para carimbar o passaporte rumo às quartas de finais.

No Wembley, a Inglaterra venceu a Croácia por 2 x 1 e garantiu vaga na segunda fase. Na primeira apresentação do novo Bola de Ouro em casa, Harry Kane marcou de pênalti e ajudou no triunfo inglês. Morgan Rogers fez o outro gol, enquanto Sucic diminuiu aos visitantes.

Entretanto, a Inglaterra segue na vice-colocação do Grupo 3. A Espanha permanece na liderança e com a vaga nas quartas garantida antes mesmo de entrar em campo contra a Tchéquia. Em Praga, os espanhóis venceram por 2 x 0 e continuam com 100% de aproveitamento. Mesmo sem Rodri e Yamal, Baena e Pubill fizeram os gols que deixaram a Fúria no primeiro lugar da chave.

Inglaterra e Espanha se enfrentam na última rodada valendo o primeiro lugar do grupo, em Madrid. Os espanhóis venceram fora de casa a partida no primeiro turno. Na outra extremidade da tabela, a Croácia joga diante da lanterna Tchéquia, mas que ainda possui chances de escapar do rebaixamento.

Pelo Grupo 2 da Liga C da Nations, Montenegro garantiu acesso à Liga B ao vencer a Letônia por 2 x 1 com um jogador a menos. Chipre e Armênia empataram em 1 x 1 e duelam por uma vaga aos play-offs de acesso. A seleção cipriota leva vantagem ao ocupar a segunda colocação com oito pontos, enquanto os armênios somam cinco.

Por fim, no Grupo 1 da Liga C, a Albânia venceu a Finlândia por 2 x 0 e segue na liderança com 12 pontos. Os finlandeses estão na terceira posição com sete. Na outra partida, Belarus ganhou de San Marino por 2 x 0 e avança à vice-colocação. Para a última rodada, três equipes disputam duas vagas de acesso.

Agenda

UEFA Nations League - Rodada 5

Sexta-feira (13/11)

14h - Moldávia x Cazaquistão

16h45- Holanda x Grécia

16h45- Sérvia x Alemanha

16h45- Andorra x Gibraltar

16h45 - Luxemburgo x Estônia

16h45- Liechtenstein x Azerbaijão

16h45- Búlgaria x Islândia

16h45- Eslováquia x Ilhas Faroé

16h45- Eslovênia x Suíça

16h45- Escócia x Macedônia do Norte





*Estagiário sob supervisão

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