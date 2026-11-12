Ceilândia aposta em respaldo a novo técnico para encarar Candangão 2027

Ari de Almeida ressaltou a cultura do Ceilândia de não demitir técnicos para projetar estabilidade de Lucas Isotton no cargo - (crédito: Renan Pariz/Ceilândia)

O Ceilândia aposta no planejamento e no respaldo ao novo treinador para buscar protagonismo no Campeonato Candango de 2027. Durante o Conselho Arbitral da competição, realizado na terça-feira (10/11), o presidente Ari de Almeida destacou a política do clube de oferecer tranquilidade à comissão técnica e avaliar o trabalho para além dos resultados imediatos. A filosofia será colocada à prova em uma temporada de mudança no comando, após a saída de Adelson de Almeida e a chegada de Lucas Isotton.

O fim do vínculo de Adelson causou uma ruptura não vista há muito tempo no Gato Preto. Com exatas 400 partidas à frente do clube, o treinador conquistou três vezes o Campeonato Candango e protagonizava uma passagem atual longeva, mas com algum desgaste diante dos torcedores ceilandenses. "Sangue novo" no Abadião, Lucas Isotton terá, ao menos, o torneio local para mostrar serviço e imprimir o próprio estilo de jogo.

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"O Ceilândia tem essa cultura de não derrubar treinador, de não demitir treinador. Então, o treinador vem com tranquilidade para fazer o Candangão. Ele sabe que o clube não leva muito ao pé da letra apenas os resultados, mas também a questão do trabalho que vai ser feito. É dar tranquilidade para a comissão técnica trabalhar", afirmou Ari, ao Correio.

O novo comandante assume a equipe alvinegra após conquistar o Campeonato Mato-Grossense de 2026 pelo Mixto. A diretoria aposta na capacidade do treinador para conduzir um elenco montado de acordo com as características desejadas pela comissão técnica. Além do torneio local, no qual tem como principal objetivo voltar a disputar a decisão após três temporadas, o Ceilândia terá a disputa da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Seis clubes na disputa

Com 31 participações em conselhos arbitrais representando o Ceilândia, Ari de Almeida também apresentou uma leitura sobre o nível de competitividade esperado para 2027. Na avaliação do dirigente, seis equipes devem concentrar a disputa pelas quatro vagas nas semifinais, enquanto os outros quatro participantes terão como principal preocupação evitar o rebaixamento.

"Esse é meu 31º arbitral. São 31 anos participando e representando o Ceilândia. Pelo que foi ouvido aqui, vêm seis clubes brigando pela classificação e os outros quatro trabalhando ali embaixo para evitar o rebaixamento", avaliou.

O presidente apontou a presença do Gama, integrante da Série C do Campeonato Brasileiro, como um dos fatores capazes de elevar o nível da competição. O alviverde terá um calendário nacional mais exigente depois do distrital e, na visão de Ari, deve formar uma equipe forte para a disputa local. Ceilândia, Sobradinho, Brasiliense e Capital também terão compromissos na Série D, cenário capaz de ampliar a expectativa por elencos competitivos.

"É difícil prever alguma coisa pelo nível de algumas equipes que estão aí, principalmente a presença do Gama, que está na Série C e deve vir muito forte, até porque a competição que vai disputar posteriormente é mais forte. E os outros clubes ali a nível de Série D. Eu volto a frisar: acho que nós vamos fazer o melhor Candango de todos os tempos", projetou.

Elenco definido

Enquanto projeta a disputa do Candangão, o Ceilândia já encaminhou a montagem do grupo para a próxima temporada. Segundo confirmado por Ari de Almeida, os jogadores do Gato Preto se apresentam em 1º de dezembro, enquanto a comissão técnica inicia os trabalhos 15 dias antes. A formação do elenco foi conduzida pelo executivo de futebol Radamés em conjunto com Lucas Isotton.

"O Ceilândia está pronto para começar a temporada. Tenho certeza de que o Radamés, como nosso executivo, e o treinador montaram uma boa equipe, um grupo com o estilo que o técnico quer", explicou o presidente. Entre os nomes já anunciados estão o atacante Yuri Mamute, ex-Brasiliense, e Romarinho, ídolo de volta ao clube para mais uma passagem.

A estreia estadual será diante do Sobradinho, atual vice-campeão, em um confronto com promessa de exigir atenção do novo comandante. Com a preparação marcada para começar em dezembro, o Ceilândia terá pouco mais de um mês até o início do torneio para ajustar a equipe e colocar em prática as ideias de Isotton. A aposta da diretoria é dar condições para o treinador desenvolver o trabalho e disputar as primeiras posições do futebol local.