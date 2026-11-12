Itália quebra jejum no San Siro e volta a bater uma campeã mundial

O resgate do calcio é um trabalho de formiguinha. A Itália ainda junta os pedaços de uma história recente marcada por frustrações, tropeços e três ausências consecutivas da Copa do Mundo. Ciente de que não há atalhos na reconstrução, a Azzurra parece ter encontrado algumas placas e sinais que indicam o caminho. Nesta quinta-feira (12/11), derrotou a França por 3 x 1, interrompeu uma sequência incômoda no San Siro e devolveu ao estádio um pouco do orgulho que havia se perdido nas últimas temporadas.
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Até a virada sobre a França, construída com dois gols de Pio Esposito e um de Frattesi após Olise abrir o placar, o San Siro havia deixado de ser um porto seguro para a Azzurra. No retrospecto recente, a tetracampeã mundial acumulava três derrotas consecutivas no estádio: para a própria França, em novembro de 2024; para a Alemanha, em março de 2025; e para a Noruega, em novembro do mesmo ano, por 4 x 1.
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O triunfo também encerrou outro incômodo jejum. A Itália voltou a derrotar uma seleção campeã mundial depois de uma sequência de resultados que incluía empates e derrotas diante de França e Alemanha. Nos quatro confrontos mais recentes contra as duas potências, a Azzurra somava dois empates e duas derrotas em dois anos. Portanto, deu mais um passo para recuperar o respeito diante de adversários de elite.
O técnico Roberto Mancini ficou orgulhoso com a reação da equipe. Ele lembrou que sair atrás no placar tão cedo poderia ter provocado um colapso. “Gostei muito de tudo, porque sofrer um gol como aquele contra a França depois de 10 minutos poderia ter resultado em uma goleada. Em vez disso, mantivemos a calma, ficamos em desvantagem por sete minutos e depois voltamos para o jogo. Estou feliz, mas ainda há trabalho a fazer”, ponderou.
Em certo sentido, a Itália causa inveja ao Brasil. A virada sobre a França ajuda a explicar por quê. Dono da noite no San Siro, Pio Esposito chegou a nove gols em 14 partidas pela seleção. Aos 21 anos, demonstra maturidade e não se esconde nos momentos de dificuldade da Azzurra. Teve força e recursos para enfrentar os zagueiros franceses no lance do primeiro gol e personalidade para cobrar o pênalti que garantiu o terceiro, depois de o irmão, Sebastiano Esposito, desperdiçar a chance de ampliar.
Carlo Ancelotti ainda procura um camisa 9 de confiança. Já testou Igor Thiago, Pedro, Matheus Cunha, Kaio Jorge, João Pedro e, no amistoso contra o Japão, no sábado, em Singapura, deve recorrer a Raphinha improvisado no comando do ataque.
A vitória por 3 x 1 colocou a Itália na liderança do Grupo A1 da Uefa Nations League. Com os mesmos 10 pontos da França, a Azzurra leva vantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, domingo (15/11), visita a Bélgica, enquanto os franceses recebem a Turquia. Os dois jogos começam às 16h45. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.
Antes da vitória sobre a França...
No San Siro
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12/11/2026 — Itália 3 x 1 França (Uefa Nations League)
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16/11/2025 — Itália 1 x 4 Noruega (Eliminatórias da Copa do Mundo)
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20/3/2025 — Itália 1 x 2 Alemanha (Uefa Nations League)
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17/11/2024 — Itália 1 x 3 França (Uefa Nations League)
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12/9/2023 — Itália 2 x 1 Ucrânia (Eliminatórias da Euro) — última vitória antes desta quinta-feira
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23/9/2022 — Itália 1 x 0 Inglaterra (Uefa Nations League)
Contra campeões mundiais
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12/11/2026 — Itália 3 x 1 França (Uefa Nations League)
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2/10/2026 — França 1 x 1 Itália (Uefa Nations League)
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23/3/2025 — Alemanha 3 x 3 Itália (Uefa Nations League)
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20/3/2025 — Itália 1 x 2 Alemanha (Uefa Nations League)
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17/11/2024 — Itália 1 x 3 França (Uefa Nations League)
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