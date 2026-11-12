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futebol internacional

Itália quebra jejum no San Siro e volta a bater uma campeã mundial

Virada por 3 x 1 sobre a França encerra sequência de três derrotas no estádio em que a Azzurra não vencia desde setembro de 2023. Reação também marca o retorno contra adversários da elite após quatro confrontos

Com dois gols, o atacante Pio Esposito foi o dono da noite no San Siro - (crédito: Franck Fife/AFP)
Com dois gols, o atacante Pio Esposito foi o dono da noite no San Siro - (crédito: Franck Fife/AFP)

O resgate do calcio é um trabalho de formiguinha. A Itália ainda junta os pedaços de uma história recente marcada por frustrações, tropeços e três ausências consecutivas da Copa do Mundo. Ciente de que não há atalhos na reconstrução, a Azzurra parece ter encontrado algumas placas e sinais que indicam o caminho. Nesta quinta-feira (12/11), derrotou a França por 3 x 1, interrompeu uma sequência incômoda no San Siro e devolveu ao estádio um pouco do orgulho que havia se perdido nas últimas temporadas.

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Até a virada sobre a França, construída com dois gols de Pio Esposito e um de Frattesi após Olise abrir o placar, o San Siro havia deixado de ser um porto seguro para a Azzurra. No retrospecto recente, a tetracampeã mundial acumulava três derrotas consecutivas no estádio: para a própria França, em novembro de 2024; para a Alemanha, em março de 2025; e para a Noruega, em novembro do mesmo ano, por 4 x 1.

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O triunfo também encerrou outro incômodo jejum. A Itália voltou a derrotar uma seleção campeã mundial depois de uma sequência de resultados que incluía empates e derrotas diante de França e Alemanha. Nos quatro confrontos mais recentes contra as duas potências, a Azzurra somava dois empates e duas derrotas em dois anos. Portanto, deu mais um passo para recuperar o respeito diante de adversários de elite.

O técnico Roberto Mancini ficou orgulhoso com a reação da equipe. Ele lembrou que sair atrás no placar tão cedo poderia ter provocado um colapso. “Gostei muito de tudo, porque sofrer um gol como aquele contra a França depois de 10 minutos poderia ter resultado em uma goleada. Em vez disso, mantivemos a calma, ficamos em desvantagem por sete minutos e depois voltamos para o jogo. Estou feliz, mas ainda há trabalho a fazer”, ponderou.

Em certo sentido, a Itália causa inveja ao Brasil. A virada sobre a França ajuda a explicar por quê. Dono da noite no San Siro, Pio Esposito chegou a nove gols em 14 partidas pela seleção. Aos 21 anos, demonstra maturidade e não se esconde nos momentos de dificuldade da Azzurra. Teve força e recursos para enfrentar os zagueiros franceses no lance do primeiro gol e personalidade para cobrar o pênalti que garantiu o terceiro, depois de o irmão, Sebastiano Esposito, desperdiçar a chance de ampliar. 

Carlo Ancelotti ainda procura um camisa 9 de confiança. Já testou Igor Thiago, Pedro, Matheus Cunha, Kaio Jorge, João Pedro e, no amistoso contra o Japão, no sábado, em Singapura, deve recorrer a Raphinha improvisado no comando do ataque.

A vitória por 3 x 1 colocou a Itália na liderança do Grupo A1 da Uefa Nations League. Com os mesmos 10 pontos da França, a Azzurra leva vantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, domingo (15/11), visita a Bélgica, enquanto os franceses recebem a Turquia. Os dois jogos começam às 16h45. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.

Antes da vitória sobre a França...

No San Siro

  • 12/11/2026 — Itália 3 x 1 França (Uefa Nations League)

  • 16/11/2025 — Itália 1 x 4 Noruega (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • 20/3/2025 — Itália 1 x 2 Alemanha (Uefa Nations League)

  • 17/11/2024 — Itália 1 x 3 França (Uefa Nations League)

  • 12/9/2023 — Itália 2 x 1 Ucrânia (Eliminatórias da Euro) — última vitória antes desta quinta-feira

  • 23/9/2022 — Itália 1 x 0 Inglaterra (Uefa Nations League)

Contra campeões mundiais

  • 12/11/2026 — Itália 3 x 1 França (Uefa Nations League)

  • 2/10/2026 — França 1 x 1 Itália (Uefa Nations League)

  • 23/3/2025 — Alemanha 3 x 3 Itália (Uefa Nations League)

  • 20/3/2025 — Itália 1 x 2 Alemanha (Uefa Nations League)

  • 17/11/2024 — Itália 1 x 3 França (Uefa Nations League)

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Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e a Copa América de 2021.

Por Victor Parrini
postado em 12/11/2026 21:00
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