Copa do Mundo Feminina 2027: ingressos começam a ser vendidos em dezembro

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina está marcado para 11 de dezembro no Museu de Arte Moderna no Rio, quando a tabela será oficialmente definida com os adversários de cada uma das 32 seleções - (crédito: Divulgação/Fifa)

Os torcedores que pretendem acompanhar a Copa do Mundo Feminina de 2027 já podem marcar uma data no calendário. A primeira fase de venda de ingressos para o torneio será aberta em 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília), exclusivamente pela internet, no site oficial da FIFA. Os pacotes incluem entradas a partir de R$ 30 por partida, na categoria 3. O Estádio Nacional Mané Garrincha é uma das oito sedes do torneio e receberá sete jogos, um deles do Brasil na terceira rodada da fase de grupos.

A janela inicial de comercialização ficará aberta até 8 de dezembro, ou até o esgotamento dos ingressos disponibilizados para essa etapa. A oportunidade antecede o sorteio final da competição, marcado para 11 de dezembro. Assim, o público poderá adquirir pacotes antes de conhecer a composição dos grupos e a tabela definitiva de confrontos.

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Para participar, é necessário criar uma FIFA ID e registrar o interesse no portal FIFA.com/tickets. A recomendação da entidade é antecipar esse cadastro para evitar contratempos no momento da abertura das vendas.

Três opções de passaporte

A FIFA preparou três modalidades de pacotes para atender a diferentes perfis de torcedores.

Passaporte Seleção Brasileira: dá direito aos três jogos do Brasil na fase de grupos. Os valores começam em R$ 205, na categoria de três ingressos.

Passaporte Arena: permite acompanhar todas as partidas realizadas em um mesmo estádio até as quartas de final, nos locais que receberem essa etapa. Segundo a FIFA, a modalidade oferece economia de 27% em comparação com a compra individual dos mesmos ingressos.

Passaporte Flex: possibilita montar um pacote personalizado com três partidas elegíveis. A combinação pode incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal. A final e a disputa pelo terceiro lugar não fazem parte dessa modalidade.

Dependendo da combinação escolhida, o torcedor poderá adquirir três partidas por menos de R$ 100. Os ingressos das categorias 1, 2 e 3 estarão disponíveis desde o início da comercialização.

Meia-entrada e acessibilidade

A venda também contemplará a meia-entrada para os públicos que têm direito ao benefício conforme a legislação brasileira. Os preços divulgados pela FIFA já incluem impostos.

Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida terão ingressos disponíveis desde a abertura da primeira fase, com espaços para usuários de cadeira de rodas e assentos de acessibilidade extralargos. Nas situações previstas, também será possível solicitar entrada para acompanhante.

Leia também: Saiba quais estádios receberão jogos da Copa do Mundo

As compras serão realizadas em reais. A Visa, parceira oficial da FIFA para serviços de pagamento, será o método preferencial, mas outros meios de pagamento também serão aceitos nesta primeira janela, incluindo cartões de crédito e débito da bandeira.

Haverá outras fases de venda?

Sim. Depois do sorteio final e da divulgação do calendário completo, com datas e horários das partidas, a FIFA abrirá uma segunda janela, exclusiva para clientes Visa. Na sequência, estão previstas outras duas etapas de comercialização abertas ao público em geral, destinadas aos ingressos restantes.

Quem pretende adquirir pacotes de hospitalidade pode registrar interesse em FIFA.com/hospitality. Informações sobre datas, opções e preços serão divulgadas posteriormente.

A recomendação da FIFA é comprar somente pelos canais oficiais. Sites não autorizados, perfis em redes sociais e intermediários devem ser evitados.