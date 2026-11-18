Em um jogo de times de objetivos mais do que distintos, ninguém saiu satisfeito após os 90 minutos. Na Arena, o Grêmio, brigando para deixar a zona de rebaixamento, recebeu o Bahia, que briga por uma vaga direta na Libertadores 2027, e ficou no empate sem gols que não foi bom para nenhum dos times nesta 35ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Grêmio segue dentro do Z4, na 18ª colocação, com 38 pontos, mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora da zona, mas que ainda joga na rodada. Já o Bahia, por sua vez, segue no G6, com 54 pontos, mas desperdiçou a chance de ultrapassar o Athletico e terminar a rodada em 5º.

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Jogo morno, mas com preocupação para o Grêmio

Na briga contra o rebaixamento, o Grêmio foi quem assumiu as rédeas da partida desde o primeiro minuto de jogo na Arena. O Tricolor Gáucho foi quem dominou em volume de jogo e finalizações, enquanto o Tricolor Baiano optou por cadenciar as ações e quebrar o ritmo frenético que o time da casa tentou imprimir desde o início.

E se o jogo não estava com um ritmo muito bom para o Grêmio, ainda houve tempo para uma notícia ruim. Artilheiro da equipe na temporada, Carlos Vinícius sentiu uma lesão na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por Martin Braithwaite. No banco, o atacante já iniciou tratamento com gelo no local e deve ser reavaliado nesta quinta (19).

Dentro de campo, as melhores chances dos dois times vieram na reta final do primeiro tempo. O Grêmio quase abriu o placar com Amuzu, que finalizou de fora da área e obrigou Ronaldo a fazer uma bela defesa. Já o Bahia teve a chance de balançar as redes com Erick Pulga, que finalizou cruzado e obrigou Weverton a fazer mais uma defesa importante.

Goleiros se destacam e garantem placar zerado

Já na etapa final de partida, Weverton e Ronaldo foram os protagonistas e os responsáveis por manter o placar inalterado na Arena. Dois dos melhores goleiros do Brasileirão até aqui, os arqueiros tricolores se destacaram cada um do seu jeito.

Ronaldo também apareceu em momentos chave para manter a baliza a zero para o tricolor baiano. Amuzu fez o goleiro do Tricolor de Aço fazer boa defesa em chute cruzado. Até quando foi vencido, em cabeçada de Wallace, o gol foi anulado pela arbitragem.

Weverton apareceu bem em momentos com e sem bola. Debaixo das traves, fez suas defesas em bolas finalizadas sem muito perigo. Sem a bola, foi fundamental para fazer com que Michel Araújo se complicasse na cara do gol e tocasse por cima em boa chance para o Bahia. Já nos acréscimos, Weverton novamente fez milagre e parou Everton Ribeiro.

Próximos compromissos

Ainda na zona de rebaixamento, o Grêmio tem mais um compromisso diante de um time da parte de cima na tabela na próxima rodada. Na segunda-feira (23), o Tricolor Gaúcho visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília). Já o Bahia, que segue na briga por uma vaga direta na Libertadores, joga no sábado (21). Na Fonte Nova, o Tricolor de Aço recebe o Coritiba, às 17h30 (de Brasília).

GRÊMIO 0x0 BAHIA

Brasileirão 2026 35ª rodada

Data-Hora: 18/11/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 48.786 presentes

Renda: R$ 2.173.539,48

GRÊMIO: Weverton; Balbuena (Enamorado, 13’/2ºT), Gustavo Martins e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa, 35’/2ºT), Dodi e Marlon; Pavón (13’/2ºT), Amuzu (Jovane Cabral, 35’/2ºT) e Carlos Vinicius (Braithwaite, 28’/1ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

>BAHIA: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Everton Ribeiro, intervalo), Erick, Jean Lucas (Michel Araújo, 21’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Ademir, 20’/2ºT); Erick Pulga (Caio Alexandre, 41’/2ºT) e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

>Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: João Pedro, Enamorado (GRE); Kanu, Alejo Veliz (BAH)