O técnico Leonardo Jardim demonstrou confiança total na conquista do Campeonato Brasileiro após a vitória de virada do Flamengo por 2 a 1 sobre o Athletico, na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã. Com a derrota simultânea do Palmeiras para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, a equipe carioca abriu seis pontos de vantagem na liderança e precisa apenas de um empate no confronto direto deste sábado (21), no Nubank Parque, para garantir a taça.

Durante a entrevista coletiva no estádio, o treinador valorizou a campanha dos dois protagonistas da competição e afirmou que o elenco viajará a São Paulo com mentalidade vencedora, descartando qualquer postura acomodada pelo regulamento.

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"Com certeza a expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos, com certeza que queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato, mas sabemos que o adversário também o vai fazer, vai ser um jogo competitivo entre os dois times, que os dois vão ter ambição e nós também queremos ter a nossa ambição de ter um resultado positivo lá", afirmou.

Além disso, Jardim relembrou a derrota por 3 a 0 sofrida diante do rival paulista no primeiro turno e reforçou o desejo de liquidar a disputa logo na primeira oportunidade.

"É difícil jogar contra o Palmeiras com 10 jogadores e foi o que aconteceu aqui naquele dia. Estávamos criando várias situações e ficamos desfalcados e isso permitiu que o adversário fizesse os gols. Mas o futebol tem uma vantagem que todos os jogos não são iguais, mesmo que sejam os mesmos times. Vamos preparar da melhor forma o jogo para conseguirmos conquistar o título. Quanto mais cedo conseguirmos resolver, melhor. Temos três ‘match points’, mas queremos vencer no primeiro", completou o comandante.

Defesa do posicionamento de Rossi e elogios a Pedro

Por outro lado, o treinador saiu em defesa do goleiro Agustín Rossi após o gol histórico sofrido antes do meio de campo no chute de Vargas. Segundo a explicação tática do português, o modelo de jogo com linha defensiva avançada exige a participação constante do arqueiro fora da pequena área.

"Sobre o Rossi, já falamos disso. Para jogar com os pés, o goleiro não pode ficar dentro do gol. Precisa estar em uma linha mais alta. Se a defesa está adiantada, o goleiro pode ficar no gol, mas, como jogamos com uma linha alta, ele precisa ter esse posicionamento. Poderia ter se recuperado mais rápido, mas temos que dar mérito ao jogador pelo gol que fez", analisou.

Na sequência, Jardim também destacou a importância coletiva de Pedro, que sofreu o pênalti decisivo da virada e ocupa a vice-artilharia da equipe na temporada.

"O Pedro é um jogador que tem contribuído com gols, é o vice-artilheiro neste momento. Mas também participa da construção das jogadas e tem um papel importante. É extremamente evoluído no trabalho de pivô. Quando fazíamos menos gols, já dizia que a função dele não se resume a marcar", ressaltou.

Opções do Flamengo para suprir desfalques suspensos

Diante das suspensões automáticas do zagueiro Léo Pereira e do volante Erick Pulgar, ambos advertidos com o terceiro cartão amarelo, a comissão técnica terá três dias de preparação para definir os substitutos. Contudo, o retorno de Lucas Paquetá amplia o leque de alternativas no meio-campo e na defesa.

"O Paquetá teve uma integração nos últimos dias e não o coloquei hoje porque, até o jogo de sábado, temos mais três dias. Isso vai me permitir fazer uma gestão de quem vai jogar ali. Pode ser o Evertton, o Paquetá ou o Saúl. Vamos ver. Temos opções ali e atrás também, como Danilo e Vitão. Vamos ouvir os outros para saber como estão e avaliar de forma séria. Foi algo que disse aos jogadores: cada time tem um estilo de jogo, mas temos que dar a vida. Pode ser o jogo do título e, para isso, precisamos dar a vida, nem que tenhamos que sangrar", projetou.

Críticas ao calendário da Data Fifa e desgaste físico

Paralelamente à preparação tática, Leonardo Jardim abordou a questão física do elenco após os compromissos internacionais de jogadores como Plata e os atletas uruguaios. Para o treinador, a falta de diálogo entre clubes e seleções em partidas amistosas prejudica diretamente o rendimento na reta final da temporada sul-americana.

"Estamos satisfeitos com os jogadores que voltaram das seleções. O Plata e o pessoal do Uruguai. Para nós, do clube, é extremamente difícil ver muitos dos seus atletas fazerem jogos-treinos na seleção, muitas vezes do outro lado do mundo. Já perdemos jogadores muitas vezes. Quando são jogos oficiais, eu respeito. Mas quando são jogos amistosos, acho que deveria ter uma conversa com o clube. Aqui na América do Sul os jogadores estão mais cansados nessa altura da temporada. É importante haver essa troca de informações para o bem de todos", cobrou.

Por esse mesmo motivo, o técnico justificou a substituição de Samuel Lino durante a partida e exaltou o frescor físico de Varela e Carrascal nesta reta final.

"O Lino já não estava fazendo o que queríamos, apresentou certo cansaço e optamos por colocar energia nova. Os dois [Varela e Carrascal] estão em um ótimo momento e no lado direito estão muito bem. O Carrascal não atuou muito no primeiro semestre e o Varela sempre alternou com o Royal. Eles estão mais frescos. Temos jogadores que estão sendo massacrados desde o começo da temporada e não estão tão frescos. Ninguém consegue fazer 70 jogos em alto nível. Este frescor e esta rotatividade do início permitiu que eles estejam assim", concluiu Jardim.