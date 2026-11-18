Rossi falou sobre a vitória e o gol que levou do meio de campo - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Titular absoluto da meta do Flamengo, o goleiro Agustín Rossi destacou a força da torcida rubro-negra após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), no Maracanã. Diante de 68.545 torcedores, o clube carioca chegou aos 79 pontos e precisa apenas de um empate neste sábado (21), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, para conquistar o décimo título brasileiro.

Logo após a partida pela 35ª rodada do Brasileirão, Rossi valorizou a sequência invicta de 13 jogos da equipe na competição nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Não é só a reta final do campeonato. A gente acha que nos últimos 13 jogos só empatou um. Depois, se ganhamos todos, vimos de uma sequência muito boa. Mesmo ficando fora da Libertadores, a gente acaba sem perder os jogos", afirmou.

Além disso, o arqueiro destacou a importância do triunfo para manter a vantagem na liderança e projetou a decisão do fim de semana em São Paulo.

"Então, eu acho muito importante para nós hoje sair com mais uma vitória que nos deixa mais perto do título. Esperamos que seja sábado. Se não for sábado, teremos que esperar mais um pouco, mas ficamos mais perto disso, que é um dos objetivos do ano. É esse. Então, ficamos muito felizes pelo resultado, pela vitória e pelo esforço de todo mundo", completou Rossi.

Recado à torcida do Flamengo nas arquibancadas

Na sequência da entrevista, o goleiro também mandou um recado direto aos torcedores que mantiveram o incentivo nas arquibancadas mesmo depois de o Athletico-PR abrir o placar no primeiro tempo.

"Porque hoje, quando a gente toma o primeiro gol, é óbvio que vai ter torcedor chateado, mas esse não é o torcedor de que precisamos. O torcedor de que precisamos é aquele que, desde que tomamos o gol, começou a apoiar o time, começou a cantar mais forte ainda", destacou.

Segundo o jogador, essa reação imediata das arquibancadas impulsiona o elenco nos momentos decisivos da temporada.

"Então, esse é o tipo de torcedor de que precisamos. É o tipo de torcedor que nos deixa muito feliz e que a gente quer que comemore junto com a gente, se Deus quiser, no próximo sábado", disse o camisa 1.

Explicação técnica sobre o golaço de Vargas

Por outro lado, Rossi comentou com fair play o chute histórico de Vargas antes do meio de campo que encobriu sua meta na etapa inicial.

"Mas, aí, tem que parabenizar ele pelo gol que fez. É óbvio que a gente, na nossa posição, tem uma visão privilegiada daí. A gente está mais próximo, às vezes, para uma cobertura, uma bola longa, para tentar agir", explicou.

Antes da reação rubro-negra com gols de Carrascal e Jorginho, de pênalti, o argentino detalhou o cálculo feito em frações de segundo para evitar uma expulsão fora da grande área.

"Quando ele abaixa a cabeça, eu começo a correr para trás e tenho que estar olhando a bola e a linha da área também, porque se eu fizer uma defesa fora da área, é cartão vermelho, e a gente fica com um jogador a menos. Então, são muitas coisas que a gente tem milésimos de segundo para decidir. E a gente hoje sai feliz aqui do Maracanã, com uma vitória que nos deixa próximo de um dos nossos objetivos neste ano", concluiu Rossi.