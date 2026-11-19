O Prêmio Isabel Salgado está com inscrições abertas para a terceira edição. A iniciativa reconhece projetos que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social e, neste ano, passa a contemplar nove modalidades: ginástica artística, basquete, boxe, vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate. Também são aceitas iniciativas voltadas a modalidades adaptadas para pessoas com deficiência.
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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2027 pelo site (clique aqui para acessar). O prêmio é dividido em três categorias: Aurora, destinada a atletas e ex-atletas que lideram projetos sociais em atividade; Raízes, voltada a empreendedores sociais com iniciativas esportivas consolidadas; e Semente, para pessoas que pretendem desenvolver novos projetos de impacto social.
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Ao todo, serão contempladas 10 iniciativas e 15 pessoas. As categorias Aurora e Raízes oferecem apoio financeiro de até R$ 75 mil, que poderá ser distribuído entre até cinco novas iniciativas. O valor total destinado à premiação é de R$ 975 mil.
Idealizado por Maria Clara Salgado, filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, o prêmio chega à terceira edição. A cerimônia de entrega está prevista para 2027, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. A data ainda será divulgada.
Serviço
Inscrições: até 5 de janeiro de 2027
Como participar: gratuitamente, pelo site (clique aqui para acessar)
Modalidades: ginástica artística, basquete, boxe, vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate
Premiação total: R$ 975 mil
Cerimônia: CCBB Rio de Janeiro, em 2027, com data a confirmar
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